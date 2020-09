La colaboradora ha vuelto a cargar duramente contra Alexia Rivas, que ha roto con Alfonso Merlos después de cinco meses de noviazgo.

Desde que SEMANA revelara en exclusiva que habían puesto fin a su relación, Alexia Rivas y Alfonso Merlos vuelven a ocupar todos los titulares del corazón. La ruptura ha vuelto a enfrentar públicamente a las dos mujeres más importantes (y más recientes) en la vida del periodista. Solo en las últimas 48 horas, la reportera y Marta López ya se han cruzado numerosos ataques y reproches.

El último de ellos ha salido de la boca de la colaboradora de ‘Sálvame’. Este jueves ha dejado claro en el programa donde trabaja que no siente deseo alguno de hablar de su ex. Ni de la mujer que le arrebató al hombre que llegó a proponerle matrimonio. «Ni me alegro ni me dejo de alegrar», ha explicado. «Entiendo que me pregunten por esto, pero de verdad que no me interesa».

Marta López: «No volvería con Merlos»

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ ha dejado claro que jamás retomaría su relación con su exnovio: «No volvería con Merlos». Y ha recordado que siempre ha sido muy «sincera» al hablar de él. Y que si ha hecho comentarios en televisión sobre el ‘affaire’ del periodista fue «porque ellos dijeron cosas de mí que no eran verdad». Asegura que ella siempre ha sido fiel a la realidad, al contrario que ellos: «Dicen que lo acaban de dejar. No es verdad. Lo dejaron hace tiempo». Sobre los motivos que han podido ocasionar la ruptura, ha señalado: «Me han preguntado quién ha roto. Me puedo imaginar que ha sido Alfonso quizás porque se aburra».

«Para ellos soy lo peor porque estoy en ‘Sálvame», añadía. Y atacaba con dureza a la gallega: «Ella está todo el día criticando que estoy aquí». Jorge Javier Vázquez, que la escuchaba con atención, comentaba: «A Alexia no le favoreció estar con Merlos. Eres muy cercana en muchas cosas a Merlos, pero Alexia que es una chica muy joven. Al lado de Merlos envejecía».

Este miércoles, Marta López recordaba que su ex «estuvo muy enamorado de mí, pero no volvería porque él no tiene valor. Ahora que probablemente se acuerde de mí, pues me consta que sí».

El comunicado de Alexia en el que deja las cosas claras a Marta

Las palabras de Marta López se producen horas después de que Alexia Rivas hiciera público un extenso comunicado hablando de la ruptura… y haciendo referencia implícita a la madrileña. «Yo no he dado ninguna exclusiva. No he cobrado ni 1 EURO desde aquel 24 de abril. No como otras personas que llevan meses lucrándose de nuestro silencio y dolor. Sí, de NUESTRO silencio. Teniendo la potestad de decir la primera mentira que se les venga a la cabeza porque saben que CALLAMOS», arranca en su escrito.

«Meses en los que te dices ‘debo estar callada’, ‘sé una señora’, ‘en silencio todo está mejor’. Meses en los que solo te preocupas de tu familia y amigos estén bien», detalla Alexia en su misiva, que ha compartido a través de Stories de su cuenta de Instagram. «Soy una persona extremadamente sensible, que siempre quiero ver a los demás crecer y ser felices, pero alguien ha elegido que vende machacarme/nos porque saben a qué juego no vamos a entrar», dice. Aunque en ningún momento nombra a Marta López, se lee entre líneas que hace alusión a la colaboradora de ‘Sálvame’.

«Ni el dolor, ni la salud perdida, ni las lágrimas de tus amigos y familiares, parejas o exparejas. Pero por supuesto no me voy a rendir JAMÁS, y quien ríe último ríe mejor«, concluye la carta de Alexia.

Las primeras declaraciones de Alexia tras la ruptura, en SEMANA

