En noviembre de 2019, Marta López confirmaba su relación con el también periodista Alfonso Merlos. Una relación que se ha enfrentado a un momento complicado después de que este jueves, la colaboradora de Telecinco se llevara un enorme disgusto tras ver la emisión de una entrevista en directo de su pareja, Alfonso Merlos, en la que en un momento de la misma se le veía cruzar a una joven en ropa interior. Algo que ha crucificado la relación de la pareja. Y es que Marta López ha tomado la drástica decisión y ha roto con el que fuera su novio.

Marta López ha tomado la drástica decisión de romper con su pareja

La primera ruptura ha sido de manera virtual, pues Marta ha dejado de seguir en las redes sociales al periodista y al que fuera su pareja durante al menos seis meses. Si la colaboradora de Telecinco sí que ha tomado esa decisión, de momento, Alfonso no ha querido dar ese paso y entre sus seguidos de Instagram todavía se encuentra el nombre de Marta López. O bien todavía no se ha conectado o bien todavía tiene la esperanza de una reconciliación con la que fuera concursante de ‘Gran Hermano’.

Este es el primero paso que ha tomado Marta López sobre su relación con Alfonso Merlos, con quien estaba muy ilusionada hace unos meses: «Estoy bastante ilusionada. Vosotros no tengáis miedo de decir lo que habéis visto porque sois todos testigos», fueron las palabras de la exconcursante de ‘Gran Hermano’ a finales de noviembre de 2019. Eso sí, en un primer momento no quiso ponerle ni nombres y apellidos: «Resulta que aquí en ‘Ya es mediodía’ ha surgido algo a lo que no le voy a poner ni nombre ni apellidos. Simplemente quiero decir que es un chico maravilloso, que haría feliz a cualquier mujer porque tiene un montón de cualidades buenas», sentenció.

Marta ha hablado con SEMANA: «Es una situación muy desagradable»

Días después de esas declaraciones, vimos por primera vez a la pareja acudiendo junta a un acto público. Estas palabras chocan bastante con las últimas que Marta López ha concedido a SEMANA este mismo jueves después de que saliera a la luz el polémico vídeo que ha sido tachado de ‘pillada’ por los internautas. Según indica la propia Marta López a SEMANA: «Es una situación muy desagradable». Una situación por la que ha decidido cortar por lo sano y por este mismo motivo le ha dado al botón de «unfollow» al que fuera su pareja. ¿Habrán mantenido ya una conversación acerca de lo ocurrido? ¿Qué explicaciones le habrá dado el periodista a una Marta que no entendió lo que estaba ocurriendo? Fueron las redes quienes nos pusieron en sobre aviso sobre la joven que aparecía en el mencionado vídeo y que habría sido el culpable de esta ruptura.