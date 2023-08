María del Monte, compungida tras sufrir un asalto en su casa: "Se han llevado todo"

María del Monte y su mujer, Inmaculada Casal, vivían una auténtica pesadilla el pasado 25 de agosto. Un grupo de encapuchados irrumpía en la casa de la folclórica con ella dentro para robarle. La policía está investigando los hechos para dar con la identidad de los asaltantes. Horas después de conocer lo sucedido, la cantante ha concedido sus primeras declaraciones y ha explicado qué ha ocurrido. "Se han llevado todo", ha asegurado y también ha dejado claro que da gracias a Dios porque no hay que lamentar "ninguna desgracia personal".

Vídeo: Europa Press

"No hemos sido víctima de ninguna violencia", han sido sus primeras palabras ante los reporteros gráficos que se encontraban a las puertas de su casa. Compungida y a punto de llorar, María del Monte agradece a Dios que tanto ella como su mujer, Inmaculada Casal, estén bien. "Intentaremos poco a poco seguir adelante. Lo vivido, vivido está. Quiero que sepáis que en casa no hay cantidades ingentes de dinero, pero se han llevado todo. Lo importante ahora mismo es que estamos bien y no hay que lamentar ninguna desgracia", ha expresado casi sin poder hablar.

De la misma forma, dejaba claro que no podía dar más detalles sobre el asalto puesto que la policía está investigando los hechos y no quiere entorpecer su trabajo. Ahora, la folclórica pone rumbo a Antequera para dar un concierto puesto que para ella es muy importante su trabajo. Además, también ha dado las gracias a todos aquellos que se han preocupado por ella, así como a los periodistas que se han desplazado hasta las puertas de su casa. "Solo os voy a decir que no le deseo esto a nadie. Me siento afortunada, cuento con el cariño de mucha gente", finalizaba. Vea el vídeo para conocer de primera mano las primeras palabras de María del Monte tras sufrir el asalto en su casa con ella y su mujer dentro.

