Malú habla por primera vez de la ruptura con Albert Rivera tras sus fotos con otra mujer

Malú está de vuelta. Tras un verano de descanso en familia, relajándose en las playas de Cádiz, la cantante reaparece. Lo hace en medio de la tormenta mediática que han desatado las imágenes de Albert Rivera en SEMANA junto a su nueva ilusión, Carla Cotterli. La sobrina del desaparecido Paco de Lucía ha concedido una entrevista en la que "se muestra tranquila y con la seguridad que otorga la experiencia".

"Mi intimidad no es importante", asegura Malú cuando se le pregunta por su vida sentimental

En su entrevista con la revista 'ELLE', Malú hace un repaso de su extensa carrera, pero también responde tajante cuando se le pregunta por su vida privada: «No quiero parecer borde o antipática, es que creo que mi intimidad no es importante», asegura. Toda una declaración de intenciones con la que, una vez más, deja claro que no le gusta profundizar en asuntos personales.

"En ocasiones crees en algo y luchas con todas tus fuerzas, pero a veces no se da", asegura la cantante

Igual de rotunda se expresa sobre su reciente separación de Albert Rivera. No es dada manifestar sus sentimientos en público, pero en esta ocasión se sincera como nunca. "En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible», dice.

Tras poner punto y final a su idilio con el que fuera líder de Ciudadanos, Malú no teme compartir una reflexión sobre la ruptura: «Cuando te vas de un sitio tienes que recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayudará a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza». Sus declaraciones dejan entrever que el duelo sigue en proceso.... Ahora, lo que la mantiene con fuerza es su hija. Hace tres años fue madre de Lucía, nacida de su relación con Rivera. «No solamente en el que puedes sentir hacia una pareja, sino en el amor a la familia, a la vida, a los hijos... El amor mueve el mundo», insiste.

Cuando echa la vista atrás, no teme reconocer que se ha equivocado en ocasiones: «Mis aciertos y errores son los que han hecho que, a día de hoy, esté donde estoy, piense como pienso y sienta como siento». Para superar los sinsabores del día a día suele citarse con una psicóloga. "Nosotros (los artistas) también estamos necesitados de contar quiénes somos y lo que nos pasa. Es como decir: “Oye, que yo también me rompo y lloro, que a mí también me duele, que soy un ser humano", destaca en el citado medio.