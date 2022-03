Makoke tenía todas las esperanzas puestas en formar parte del casting de la próxima edición de ‘Supervivientes’, cuyas estrellas aún no han sido dadas a conocer de manera oficial, aunque Kiko Matamoros ya se ha adelantado a la organización y ha dado por buena su presencia en la isla de Honduras donde se graba el reality más extremo de la televisión en España. Lo hacía a través de sus redes sociales donde ha dejado claro que sí cumplirá su sueño de ir a ‘Supervivientes’ y que este sueño no podría convertirse en pesadilla, por lo que ha vetado a su exmujer para no tener que compartir con ella una isla perdida en medio del océano y tener que revivir los fantasmas del pasado otra vez más. De hecho, se ha bajado el caché en el concurso con tal de asegurarse no ver por allí a su exmujer. Pero Makoke, lejos de apenarse por haberse quedado fuera de la preselección para el concurso, ha mostrado a sus seguidores que tiene otros problemas mayores en mente a los que hacer frente.

Y los principales problemas de Makoke no serían los profesionales, por haberse quedado fuera de ‘supervivientes 2022’, tampoco económicos por ver su presencia en televisión relegada a los fines de semana en ‘Viva la vida’. Su problema es de salud, es físico, y le está impidiendo llevar una rutina con normalidad por culpa del dolor y eso que ha madrugado para poder hacer frente a los quehaceres diarios, incluso a su rutina deportiva, la cual se ha visto aplazada por su problema de salud. Cualquier excusa es buena para todos para darse un respiro y no tener que ir al gimnasio por un día, pero Makoke vive comprometida con su físico y un esguince en su tobillo no le va a dejar parada en casa y mucho menos guardando reposo, por mucho que esto sea precisamente lo que le recomiendan los médicos para asegurar su recuperación y que su afección no vaya a mayores. Eso sí, esta vez ha entendido que es lo mejor y ha tenido que aparcar el deporte, aunque solo sea por un día, tras comprobar que su tobillo está peor.

El esguince que ahora ha obligado a Makoke a echar el freno en su rutina no es nuevo, pues lleva conviviendo con el dolor desde hace varias semanas, cuando sufrió una torcedura durante su viaje a México. De hecho, por no haberle atendido como corresponde, a día de hoy aún arrastra la problemática y su pie parece estar peor que antes. La exmujer de Kiko Matamoros ha mostrado ante sus seguidores cómo su tobillo está aun ligeramente hinchado: “Quería haber ido a entrenar, pero no puedo entrenar. Tengo el esguince súper gordito y lo traje así de México”, reconoce Makoke a cámara ante sus seguidores.

