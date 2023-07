La noticia del ingreso de Amaia Montero en un hospital de Madrid hacía saltar todas las alarmas este miércoles. Poco o nada se sabía de la guipuzcoana desde las fotografías que compartió en sus redes en octubre de 2022, donde se la veía muy desmejoraba. Amaia confesaba entonces que se sentía "destruida". Tras conocerse este paso de Amaia por una UCI madrileña, lo único que ha trascendido es que ya está en casa, recuperándose de una intervención en el dedo pequeño. Revista SEMANA ha podido hablar en exclusiva con su madre, Pilar Saldías, el gran apoyo de la que fuera cantante de 'La Oreja de Van Gogh'.

Pilar Saldías, siempre al lado de Amaia Montero

Pilar Saldías no se ha separado del lado de su hija. No lo hizo hace unos meses, cuando Amaia sorprendía a todos sus seguidores con las desconcertantes imágenes e ingresaba en una clínica especializada de Navarra. Tampoco lo ha hecho ahora, mientras se recupera de su operación. El último parte de la cantante es que no hay motivos para alarmarse y que está bien, pese a todo.

Según ha podido saber Revista SEMANA en boca de Pilar, la familia se ha blindado en torno a la cantante. No quieren hablar más ni van a emitir ningún comunicado al respecto. Eso sí, la madre de la cantante, ha querido agradecer la llamada y la preocupación por el estado de salud de su hija.

Su sombra durante meses

El interés generado en torno al paso de Amaia Montero por un hospital para ser intervenida tiene su razón de ser. Desde hace meses, el estado de salud de la artista ha sido motivo de preocupación. La de Irún sufría en octubre un fuerte cuadro de estrés y ansiedad que la llevó a pasar un mes ingresada en la citada Clínica Universitaria de Navarra.

Desde entonces, su familia, y en especial su madre Pilar Saldías y su hermana Idoia se han convertido en la sombra de Amaia, brindándole todo su apoyo en estos difíciles momentos.