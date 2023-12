Se filtra por error una foto de Aitana besándose con Sebastián Yatra

Aitana está viviendo un día de muchas emociones, ya que está de celebración. Su padre, al que está muy unido, cumple años y su hija no ha dudado en dedicarle una bonita felicitación con motivo de este día tan especial. La cantante ha revelado sin querer que no solo está feliz por el día que se celebra, también ha dado un detalle muy revelador acerca de cómo se encuentra en esta etapa de su vida. Y es que se siente sola.

"Papá. Te escribo esto ya llorando y todavía ni he empezado. Te tengo aquí al lado mío de la cama, porque duermes conmigo cuando me siento sola, cuando más te necesito y ahí estás, siempre, para acompañarme en las noches más oscuras y también en las más luminosas. Para reírnos sin parar por tonterías o llorar sin parar por lo mismo. Ahí estás cuando no sé a quién recurrir, obvio tú y la mama pero… pero hoy es tu cumpleaños y no uno cualquiera, ya son 60", ha empezado escribiendo Aitana junto a varias fotos en las que aparece junto a su padre.

Pero ha seguido dedicándole bonitas palabras: "Siempre dices que vas a llegar a los 100 y yo sé que sí, porque no he conocido a nadie con tanta vida como tú. Me acuerdo de todas las veces que te gritaba desde mi habitación y te decía “papa ven, tengo miedo”, y tú venías y estabas conmigo hasta que me dormía, muchas veces entreabría los ojos y te decía “por favor no te vayas” y tú siempre me decías “aquí voy a estar siempre”. Ni una sola vez has incumplido esa promesa, y se que eso es algo que solo tú harías por mí".

Aitana ha felicitado a su padre

Y se muestra agradecida por todo lo que ha vivido junto a él: "Gracias por acompañarme en el camino, por cogerme de la mano y saltar, contigo no da miedo la caída. Por recordarme cada día que puedo con todo lo que me proponga. Siempre bromeo contigo y te digo que me has creado muchos miedos, siempre has querido protegerme de todo, pero en realidad si estoy donde estoy es gracias a ti y a la mama. Soy valiente por vosotros. Gracias por todo lo que me has enseñado y me sigues enseñado diariamente. Eres mi padre pero también un gran amigo, y eso es una suerte. Te quiero papá, feliz cumpleaños, felices 60".

Otra persona que lo ha felicitado públicamente ha sido su mujer, la madre de Aitana. Lo ha hecho con una foto que es un pantallazo de su galería de fotos, lo que nos ha permitido ver debajo las otras fotos que conserva en su galería privada. Y hay una foto que ha llamado especialmente la atención. Se trata de un beso de Aitana con Sebastián Yatra. Por supuesto es una foto antigua, porque ambos confirmaron hace ya unas semanas que no están juntos. Ha sido el perfil de Instagram de La Cuernis la que ha hecho pública esta noticia.

Se filtra una imagen (antigua) de Aitana besando a Sebastián Yatra

"La madre de Aitana (cantante) subió esta historia felicitando a su marido, y ha filtrado, por error, esta foto de Aitana y Sebas Yatra besándose (antigua), pero que aún conserva en la galería 🤭😏♥️. Como Aitana y Yatra no nos enseñaban este tipo de fotos, es la primera que ha salido a la luz de este estilo 🥰. La primera cuernis que me pasó la historia fue @chaffi4 😍, así que gracias🙏🏼 y gracias a todas las supercuernis que me lo estabais mandando 🕵️‍♀️", han escrito desde este perfil de Instagram. La expareja siempre ha sido muy celosa de su intimidad y ha tratado de mantener al margen su relación, por lo que se filtre ahora una foto de este tiempo es cuanto menos IMPACTANTE.