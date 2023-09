Luis Rubiales reacciona tras la orden de alejamiento de 200 metros de Jenni Hermoso

Luis Rubiales ha negado ante el juez que en algún momento él o otros responsables de la Real Federación Española de Fútbol coaccionaran a Jenni Hermoso. Días complicados en los que, a pesar de haber dimitido, sigue copando titulares. De hecho, estos días volvía a acaparar todas las miradas al revelarse el discurso que el ex dirigente debía haber leído o al menos el que le había recomendado su asesor de prensa. Auténticos escándalos por los que ha sido preguntado de nuevo y que han provocado que el granadino se muestre profundamente incómodo. Esquivando a la prensa y sin ninguna intención de responder, llama la atención que Rubiales ahora se niegue por completo a dar declaraciones.

Vídeo: Europa Press

Visto en Madrid mientras hacía una pequeña parada, Luis Rubiales se montaba en el coche de la misma forma en la que se había bajado. Apenas articulabapalabra, dejando ver el look cómodo por el que ha apostado desde que ha dimitido. Quiere espacio y huir de la polémica, aunque sabe que la tormenta tardará en desaparecer. Ahora no le ha tocado más remedio que enfrentarse a algunas preguntas como la orden de alejamiento que le ha impuesto el juez y es que no podrá acercarse a Jenni Hermoso a más de 200 metros.

Un vídeo que coincide, por cierto, con la publicación del comunicado que ha emitido este lunes 18 de septiembre la RFEF. Después de que las jugadoras de la selección se nieguen a jugar y se desmarquen completamente, han hecho público un escrito en el que anuncian que están en constante cambio. De hecho, les muestran su apoyo. A continuación te mostramos el texto íntegro.

"La RFEF quiere transmitir a las internacionales de la Selección el compromiso público adquirido por la nueva dirección de la institución que dirige el fútbol en España.

El objetivo es expresar con claridad, y sin interpretaciones internas o externas, los ejes estratégicos en esta nueva etapa de la Federación que tanto el fútbol como la sociedad demandan.

La propia Federación es consciente de la necesidad de realizar cambios estructurales, como ya ha anunciado el presidente de la Comisión Gestora, Pedro Rocha, y ha comenzado a materializar en las últimas fechas.

Este convencimiento ha llevado a tomar decisiones difíciles en los últimos días que seguirán adoptándose dado que existe la convicción propia de que es necesaria una renovación.

En este sentido, es absolutamente imprescindible, para llevar a cabo estos cambios, esclarecer cada uno de los comportamientos y conductas que hayan podido producirse y actuar, por tanto, con profesionalidad y justicia, dirimiendo las responsabilidades pertinentes en cada caso.

Es evidente que la Federación, la sociedad y las propias jugadoras están alineadas en un mismo objetivo: la renovación y el inicio de una nueva etapa donde el fútbol sea el gran beneficiado por todo este proceso.

Por ello, se insta a las jugadoras a sumarse a este cambio liderado por la Federación, entendiendo que las transformaciones que deben continuar deben ser sólidas y justas.

Garantizamos un entorno seguro a las jugadoras y apostamos por un clima de confianza mutua para que podamos trabajar juntos y logremos que el fútbol femenino siga progresando con mucha más fuerza.

Debemos comenzar a lucir la estrella que con tanto esfuerzo las internacionales han conseguido".