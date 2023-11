¿Está viva la madre de Luis Miguel? Unas pruebas de ADN revelan la verdad

Todo lo que rodea a la vida de Luis Miguel es ahora motivo de curiosidad y escrutinio m áximo. Desde su vuelta a los escenarios, la locura que desata 'El Sol de México', como le conocen cariñosamente, se ha trasladado también a su parcela más personal. Sin duda, está inmerso en una de sus etapas más dulces. Su gira internacional es un éxito abrumador, con todas las entradas de sus conciertos agotadas. Las últimas que anunció, que le traerán a España, en un claro guiño a su novia, Paloma Cuevas, colgaron el cartel de 'sold out' en apenas unas horas. El artista estará el 6 y 7 de julio de 2024 en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, donde sus seguidores esperan verle igual de emocionado que en su última cita. De hecho, tuvo que dejar de cantar en un momento dado, incapaz de contener las lágrimas mientras interpretaba uno de sus himnos. Coincidiendo con este momento insólito, ahora se han conocido los resultados de unas pruebas de ADN que se realizaron en octubre para conocer si su madre, Marcela Basteri, sigue viva.

Luis Miguel y el episodio más doloroso de su vida: ¿qué pasó con Marcela?

A la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri, se le perdió el rastro en 19 de agosto de 1986 en España. Su desaparición dejó un profundo vacío en la vida del artista cuando apenas era un niño. Durante años, se ha especulado sobre su paradero, sin llegar a una conclusión definitiva. Sin embargo, en el año 2018, un giro inesperado en la investigación reveló pistas que sugerían que la mujer podría haber encontrado refugio en Argentina. Estas pistas apuntaban hacia una mujer sin hogar que había sido admitida en un hospital neuropsiquiátrico de la capital, Buenos Aires. La posibilidad de que esta mujer fuera la madre de Luis Miguel cautivó la imaginación de todos. Las semejanzas físicas entre ambas son evidentes, así como la presencia de tres lunares en lugares altamente distintivo. Estos dos elementos fueron cruciales para impulsar la intrigante teoría de que se trataba de la progenitora del Sol de México.

En octubre de este año, un juez del país latinoamericano daba vía libre para realizarle a la supuesta Marcela unas pruebas de ADN. Los investigadores y los fanáticos por igual esperaban ansiosos que esta investigación, finalmente, desentrañara un misterio que ha persistido durante décadas. Para poner a prueba esta teoría que podría cambiar la vida del novio de Paloma Cuevas, se autorizó a dos primas del cantante a someterse a un estudio genético. Este emocionante desarrollo de los acontecimientos generó un nuevo nivel de interés que podría haber sido el punto final a una de las incógnitas más dolorosas en la vida del intérprete.

Resuelto sin fisuras el misterio sobre la supuesta madre del cantante

El resultado, por fin, ya se ha conocido. El programa 'Secretos Verdaderos en América' ha desvelado la noticia: el análisis es no concluyente. Esto significa que no hay parentesco alguno entre la supuesta Marcela y Luis Miguel. De esta forma, se cierra de una vez por todas un capítulo de especulaciones y rumorología que, es de entender, no ha sentado nada bien al artista. "El grupo humano estudiado se detalla en la tabla 1 y los perfiles genéticos de las muestras analizadas se transfieren a la tabla 2 de resultados. El pedigrí propuesto se transfiere a un gráfico adecuado para ilustrar las relaciones e hipótesis estudiadas", comienza el documento.

"La información obtenida resulta insuficiente para valorar el peso probatorio de la hipótesis de existencia de vínculo biológico entre la señora Honorina Campos García respecto a Flavia Basteri e Ivana Basteri. Por lo cual, el presente informe pericial reviste el carácter de no concluyente", finaliza el análisis. De forma contundente, se descarta cualquier vínculo familiar entre Honorina, a la que se apuntaba que posible madre de Luis Miguel, y sus dos primas. Marcela Basteri nació el 10 de diciembre de 1946 en Carrara, Italia. De joven, fue actriz y modelo de forma ocasional. Durante su infancia, emigró a Mar del Plata, Argentina, donde conoció a Luis Gallego Sánchez. Más conocido como Luisito Rey, al padre de Luis Miguel siempre se le ha relacionado con la desaparición de Marcela. De hecho, la trama de la serie que Netflix hizo sobre la vida de El Sol de México apunta a que fue el español quien acabó con la vida de su mujer y madre del artista.