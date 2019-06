3 El peaje del éxito

No todo ha sido de color de rosa en su vida. Conforme ha ido aumentando su exposición han surgido las primeras críticas y no ha dudado en estallar en redes: Cansada y enfadada anunció que había tomado una drástica decisión: «Estoy cansada de insultos a mis amigas, a mi familia (a mi abuela, a mi madre e incluso utilizando fotos de mi hermano pequeño que tiene seis años…) simplemente por tener una relación, que por cierto, desde que empezó, mi vida no ha cambiado».