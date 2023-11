Lily Melgar, la cuidadora de los hijos de Shakira, niega rotundamente que filtrase la infidelidad de Piqué con Clara Chía

Vídeo: Europa Press

Lily Melgar, cuidadora de los hijos de Shakira y Gerard Piqué, Milan y Sasha, se convirtió en la protagonista de la última canción de la colombiana, 'El jefe', para reivindicar el infierno que le hizo pasar el exfutbolista cuando prescindió de sus servicios al enterarse de que ella había desvelado sus infidelidades a la artista. Sin embargo, la niñera ha asegurado, de lo más rotunda, que ella no tuvo nada que ver con esa filtración.

Lily Melgar llega a la que fue la casa de Shakira y Piqué y asegura que sigue trabajando con la cantante

Lily se ha dejado ver por la que fue la casa de Shakira y Piqué y en la que trabajó durante tres años en Barcelona en un momento de lo más convulso para la artista. Shakira ha acudido esta mañana a los juzgados para declarar sobre el supuesto delito de fraude fiscal, al que habría llegado a un acuerdo para no tener que pisar la cárcel. Mientras tanto, la cuidadora sigue estando al servicio de Shakira, ya que ella misma ha asegurado que "sí" sigue trabajando con ella.

Precisamente fue Melgar la que protagonizó el videoclip de 'El jefe': "Lily Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", aseguró Shakira. Tal y como cuenta en la canción, se narra la historia que vivió tras ser despedida por Piqué al descubrir supuestamente su infidelidad con Clara Chía. Es por ello que Shakira compartió con ella parte de los beneficios del videoclip para que pueda compensarla por todo lo que sufrió en el pasado. A la llegada a la casa de la expareja, Lily ha asegurado que está "contenta" de haber participado en otro éxito de la cantante y que le ha parecido "bien" formar parte de la canción.

La cuidadora no ha querido dar su opinión sobre el exfutbolista

Sin embargo, de Gerard Piqué no ha querido decir ni mu, como tampoco ha desvelado si cobró ese dinero que Shakira le había prometido. Eso sí, ha querido zanjar todas las especulaciones que la apuntaban como la principal causante de que Shakira se enterase de la aventura de Piqué con Clara Chía. "No, no fui yo", ha dicho de lo más rotunda sobre si fue ella la que le dijo a la colombiana que el catalán le estaba siendo infiel. Su opinión sobre Piqué y sobre si era cierto que le despidió y que por eso ahora sigue trabajando solo como cuidadora de los hijos de Shakira, ha preferido guardársela para ella.

Lily Melgar abandonaba el domicilio en el que trabajó con los hijos de la expareja montándose en el coche y cargando una mochila que sacó de dentro. La cuidadora habría regresado a Barcelona con la familia para apoyar a Shakira en estos duros momentos. La colombiana se sentaba esta mañana en el banquillo de los acusados para llegara un acuerdo con la fiscalía. Finalmente, la cantante tendrá que pagar más de siete millones de euros para evitar ir a la cárcel por defraudar a Hacienda.