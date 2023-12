Laura Bozzo pide perdón por su 'reprochable' comportamiento: "Estaba histérica"

Laura Bozzo ha llegado al plató de 'GH VIP 8', tras su expulsión a las puertas de la final, rodeada de la polémica después de su 'reprochable' comportamiento. La presentadora argentina, conocida por su fuerte temperamento, reaccionaba de manera sorprendente y no muy diplomática cuando Marta Flich pronunciaba su nombre como cuarta finalista. Sin embargo, este jueves, después de haber reflexionado, ha querido disculparse: "Estaba histérica... Soy una loca de mierda".

El enfado de Laura Bozzo tras su expulsión a las puertas de la final

Este miércoles la gala de la semifinal de 'GH VIP 8' fue una noche llena de emociones, risas y lágrimas... Después de catorce semanas de convivencia y muchas emociones vividas, Albert Infante, Luitingo y Naomi Asensi se convertían en finalistas del reality, dejando a Laura Bozzo fuera del concurso, tan solo un día antes de la final. Muy molesta, y haciendo gala del fuerte temperamento que la caracteriza, la presentadora argentina no ocultó su enfado.

"No tengo nada que hablar contigo, por favor ábreme la puerta", le dijo a Marta Flich... Nerviosa y enfadada añadía: "No tengo nada más que hablar, nada más que regresarme a mi país. Gracias... Te pido por favor con todo el respeto que me merece todo esto que me dejes salir, agarrar mis cosas e irme. Algún día nos veremos. No tengo nada que hablar con ustedes, que me den mis cosas por favor".

Poco después, Laura Bozzo se reencontraba con sus compañeros de los que se despedía de muy mal humor... "Adiós, a mí no me vuelven a ver en su vida, en su vida", les decía. "No dependo de este concurso para comer. Vine con un sueño y me equivoqué. No es cierto, no es verdad. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te van a ver como una loca. Esto es un sueño estúpido. Olvídense de lo que he dicho hasta acá", decía antes de cerrar tras de sí las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra.

Laura Bozzo pide perdón: "Soy una loca de mierda"

Después de reflexionar, y algo más calmada, Laura Bozzo se ha sentado en el plató de 'GH VIP 8' y ha querido perdón públicamente por su reprochable comportamiento. "Ayer estaba bien triste y quiero decir que lo siento. El público me ha apoyado siempre. Yo amo al público. Estoy muy agradecida, pero hay que pasar 14 semanas allá dentro para hablar. Es muy fácil criticar a una persona que pierde el equilibrio y que psicológicamente está afectada por 14 semanas. Eso también hay que contarlo", le ha dicho al público. Además, ha justificado su actitud por sus problemas personales, como la noticia de que su casa fue arrasada por un huracán.

"Soy una loca de mierda. Yo digo una cosa, después digo y cambio de opinión. Consideré que esta experiencia era una equivocación porque me quedé a las puertas. Un día antes de la final, me botan. Ya podían haberme botado hace un mes o 15 días. Pero, ¿un día antes? Pido disculpas", añadía. "Estaba histérica, perdí el sentido. Quiero decir lo siento, porque el público me ha apoyado siempre", conluía.