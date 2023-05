La vergüenza de Arturo Valls con un fotógrafo y Paz Padilla

Arturo Valls se sentaba por vigésima vez en el plató de 'El Hormiguero' para presentar sus proyectos. Después de recibir como regalo un exclusivo reloj al ser "invitado infinity" desveló cómo vive la fama en su día a día. El presentador de 'Mask Singer' tiene buena relación con los medios y el hecho de que le fotografíen no le supone ningún problema. Sin embargo, a la gente más cercana a él no le hace tanta gracia. Por ello recuerda un momento "tierra trágame" que vivió en Zahara de los Atunes cuando disfrutaba de la playa y coincidía con Paz Padilla. El actor se encontraba junto a su pareja Patricia disfrutando del agua y el sol cuando se dieron cuenta que había un fotógrafo escondido.

"Le voy a decir algo porque estaba insistiendo y es una situación tensa. Es algo que no me mola y me incomoda verles. Le dije que si podía dejar de hacerme fotos y me pidió que me apartara que era a Paz Padilla", reconoce entre risas. Fue nada más salir del agua cuando su acompañante sintió el objetivo de las cámaras y él se armó de valor sin saber el "chasco" que se llevaría. La humorista se convierte, sin saberlo, en protagonista y Arturo Valls se enteraba en primera persona de ello. La pareja se muestra siempre muy discreta y lo que se conoce es gracias a lo que el propio presentador cuenta cuando aparece en algún programa, como la vez que se conocieron cuando estaba al frente del concurso '¡Ahora caigo!'.

Arturo Valls salta de presentador a máscara de 'Mask Singer'

Arturo Valls ya sabe lo que es ser reconocido en España y cada vez más se da cuenta de que su nombre resuena en otros países. Hace tan solo unas semanas tuvo la oportunidad de vivirlo en primera persona con una propuesta profesional inesperada en Uruguay. 'Mask Singer' le proponía participar en la edición de este país como concursante y allí vio con sus propios ojos su repercusión. La emisión de '¡Ahora caigo!' y 'Me resbala', programas que presentó, se emiten en dos cadenas distintas allí en horario de máxima audiencia y por ello le reconocen. "Llego al aeropuerto y veo una señora con un cartel que pone “Eduardo Valles”. Ya me subo y en el taxi el conductor me preguntaban", narra. El miedo a que no supiera el jurado quién era le duró hasta el final, hasta que se quitó la máscara por completo y desveló su verdadera identidad.

Los momentos vergonzosos no se quedaron ahí en la playa como narró, también 'Mask Singer' acumula ya alguno para el recuerdo. En la primera temporada, con la máscara 'Menina' se dio cuenta de lo difícil que era identificar a alguien en ese momento. "Me pasó con La Toya Jackson. Se quitó la máscara, le vi la cara y le dije Janet. Me corrigió", desvela. Para evitar que esto vuelva a suceder ya, tan solo un segundo antes, "por pinganillo me dicen el nombre por si acaso porque una o dos veces me ha pasado que me he quedado pensando". Una edición que ha compartido, además de con Los Javis y Mónica Naranjo, con Ana Obregón. La actriz estaba presente antes del nacimiento de su bebé y reapareció en televisión después de todo lo que pasó con el fallecimiento de su hijo Aless Lequio. "Nos ha regalado momentos muy emotivos y emocionantes", le explica a Pablo Motos sin querer dar más datos que puedan llevar a adivinar alguna de las identidades.