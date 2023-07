Jorge Javier Vázquez es uno de los protagonistas de la portada del nuevo número SEMANA, donde podrás encontrar las imágenes de su reaparición después de haberse retirado de la televisión por la salud mental. Tal y como podrás ver en el interior del nuevo número de tu revista favorita de corazón las imágenes del presentador de televisión, que luce un aspecto inmejorable.

En las fotos exclusivas podemos ver a Jorge Javier Vázquez saliendo de una clínica estética en Madrid después de disfrutar de un viaje a Creta, Grecia, junto a su expareja, Paco. Vemos al presentador de televisión lucir moreno y un cuerpo en forma gracias a la ayuda del entrenador personal al que va. Pero no hace solo ese tipo de recados. También está pendiente de las obras de su nueva casa. Una vivienda que está reformando y que se encuentra en una parcela contigua a la casa en la que vive.

Las fotos de cómo avanzan las obras

Esta vivienda de 700 metros cuadrados, construida en una parcela de 2.000 metros cuadrados, compró por 1,5 millones de euros y ahora está reformándola. En el interior del nuevo SEMANA podrás ver cómo avanzan las obras de su nueva casa, donde hay un ir y venir de caminiones de obras y de operariones, que están faenando en la finca que su expareja suele visitar con frecuencia.

Su reaparición llega apenas unas días después de que se haya conocido que vuelve a la televisión con un nuevo programa. El que fuera presentador de 'Sálvame' ya ha grabado el piloto de este nuevo programa, que se llamará 'Cuentos chinos', y con el que piensa arrebatar audiencia al mismísimo Pablo Motos, que actualmente tiene el poder en el prime time.

Cuando anunció su retirada temporal de la tele, el presentador, que estuvo durante más de una década al frente de 'Sálvame', bloqueó a casi todos sus amigos y no respondía a los mensajes. A su lado sí que ha estado su ex, Paco, con el que precisamente ha pasado las vacaciones de verano fuera de España.