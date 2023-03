La inesperada llamada de Froilán a Makoke: "Somos amigos, nos conocemos"

A pesar de que lleva prácticamente toda la vida en televisión, Makoke nunca deja de sorprender en sus intervenciones en la pequeña pantalla. Este fin de semana, la colaboradora de 'Fiesta' ha dado la cara por Froilán ante todas las informaciones que hay acerca de su vida en Abu Dabi y ha revelado que hace unos días la llamó. La exmujer de Kiko Matamoros ha hecho público que son grandes amigos y tienen varias personas en común.

Las últimas informaciones sobre Froilán han provocado que Makoke salga en su defensa y ponga de relieve que el hijo de la Infanta Elena se lo está currando mucho en su nuevo trabajo. "Yo lo conozco, es un chaval estupendo", decía y posteriormente sacaba a la luz que hacía unos días le había llamado. "He tenido una conversación con él", proseguía y dejaba claro que no iba a hacer público el contenido de la conversación.

No obstante, sí que quería dar algún que otro detalle. "Él me pregunta una cosa, es muy natural, sencillo y vulnerable. Me llama con una preocupación, tiene mi teléfono, somos amigos, hemos coincidido, nos conocemos", cuenta Makoke dejando a todos los colaboradores boquiabiertos. La colaboradora de televisión hace hincapié en que el hijo de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar tiene una inquietud sobre un aspecto de su intimidad y quería que ella le ayudase. "Es una duda que puede tener cualquier chaval", zanja. A este respecto, la ex de Kiko Matamoros también asegura que compartió la anécdota con una persona del programa para saber cómo podía ayudar al joven y ha sido este segundo en discordia quien ha revelado que se produjo esa llamada. "Me ha traicionado", cuenta.

Aunque no ha revelado cuál era la duda de Froilán, esta podría ser referente a su amiga especial, Belén Perea. La joven influencer tiene una estrecha relación con Makoke, tal y como lo dejaron ver el pasado mes de febrero cuando la llamó para decirle que estaba superada por los comentarios que estaban haciendo sobre ella. "No son pareja, son muy amigos. Se ve metida en la tele cuando no quiere pertenecer a esto. Se dice que si la insultó y se ha venido abajo. He hablado un segundo con ella, no puede más y está llorando. Sin comerlo ni beberlo se ha visto envuelta en esto", defendió la madre de Javier Tudela a la joven. Además, hay que recordar que Froilán también tiene una estrecha relación con Anita Matamoros, con quien salió de fiesta antes de viajar a Abu Dabi e instalarse allí de forma definitiva.

El nuevo rostro de Makoke: vive una segunda juventud

Makoke se ha sometido a una nueva operación y esta ha consistido en un rejuvenecimiento facial para devolver la posición de los tejidos, también en la zona del cuello. Una intervención de cuatro horas, bajo anestesia general, que supera los 4.000 euros, según la clínica elegida. "Lo que me han hecho es cortarme piel desde la oreja hacia abajo, un lifting medio. Siempre me han dicho que es más recomendable ahora, antes de que haya más descuelgue para que la cicatriz sea menos agresiva y la operación menos agresiva.Quiero estar guapa y ya, más adelante, veré. Yo me veía más arrugas y por qué no hacerlo ahora y no más adelante", contaba recientemente.