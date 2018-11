La drástica decisión que ha tomado Kiko Matamoros

Kiko Matamoros ha tomado una drástica decisión tras las últimas declaraciones de Makoke en el que habla sobre su ruptura. El colaborador de ‘Sálvame’, que respondió con dureza a esta entrevista, ahora ha decidido dar un paso más para eliminar totalmente de su vida a la que fuera de su mujer de su vida durante 20 años. ¿Qué ha hecho?

Kiko ya se ha quitado su alianza de boda

Pues bien. Kiko Matamoros ya se ha quitado su alianza de bodas. Durante la sesión de maquillaje antes de entrar en el plató de ‘Sálvame’ han contactado con él y allí ha mostrado que ya no llevaba su alianza. Él mismo ha confirmado que tras lo que ocurrió en la tarde de ayer, decidió poner punto y final a esta etapa de su vida, que ha durado más de 20 años.

Además, por si fuera poco y sabiendo que el tema de Makoke sigue efervescente, tenía otro frente en plató: Alejandro Albalá. Tras las últimas informaciones del supuesto romance entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun, el que fuera pareja de la exsuperviviente le atacó duramente. Ahora, ambos han tenido un enfrentamiento en plató que ha terminado gracias a que Carlota Corredera les ha pedido que pararan.

Alejandro Albalá ha incendiado a Kiko Matamoros

“Con gente tan miserable como esta no me achanta nada”, “Eres un fracasado que tienes 68 años y estás en caída libre”, “Tú a los 25 años estarías en tu casa que serías la última mierda”, “tiene el síndrome de Piolín, se cree que tiene 20 años y está en decadencia” son algunas de las perlas que Albalá le ha soltado a Kiko con bastante desprecio. Por lo que Carlota Corredera le ha pedido en varias ocasiones un respeto. Incluso el director de ‘Sálvame’, David Valdeperas, le ha dado un último toque.

Kiko Matamoros le ha respondido: “Yo juego en otra liga y este chaval que el único mérito que tiene es hablar mal de sus exs”, “Lo primero que estás demostrando es que querías descalificarme por mi edad y resulta que tienes un ataque de cuernos que no te lames”, “Eres un auténtico analfabeto”, “Aprende primero a tratar una mujer, que no sabes, y después a respetarla cuando ya no estés. Que es muy feo lo que estás haciendo con Chabelita“.

La amenaza de Albalá a Kiko Matamoros

El punto fulminante ha llegado cuando Alejandro Albalá ha amenazado en pleno directo a Kiko: “Me voy a callar porque me lo piden, pero algún día me encontraré contigo por la calle”. Acto directo, Kiko Matamoros, enfadado, se ha levantado con intención de abandonar el plató.

Carlota Corredera ha tenido que pedir respeto a Albalá

A Kiko no le ha gustado nada las palabras de Albalá



Kiko ya tiene varios frentes abiertos: Sofía Suescun

Y su mayor guerra abierta: Makoke, que se sentará en el Deluxe

