El próximo 10 de noviembre se estrenará en Netflix "Sálvese Quien Pueda". Un reality que congrega a varios ex colaboradores del programa "Sálvame", quienes han sido rostros familiares para los espectadores durante los últimos 14 años. Entre ellos se encuentra Kiko Matamoros, que ha hablado con la Revista SEMANA sobre su proyecto profesional más bizarro. No solo nos ha compartido su entusiasmo asegurando que la producción marcará un hito en la televisión, sino que también ha abierto su corazón para hablar sobre temas más personales. Nos ha contado la relación tan bonita que mantiene con su nieto y ha desvelado algunas opiniones que guarda respecto a sus antiguos compañeros de Telecinco. Tampoco ha dudado en expresar sus sentimientos sobre temas de actualidad, como el fallecimiento de su amigo fallecido Fernando Fernández Tapias y lo que piensa acerca de la ausencia de Isabel Pantoja en la vida de su hija Isa Pantoja. Esta entrevista es una muestra más de su franqueza, manifestando lo que piensa, guste o no.

Visto en perspectiva, ¿Cómo definirías el trabajo que has realizado en televisión hasta la fecha?

He desempeñado en todo momento el papel que me correspondía. En este momento, mantengo un contrato de exclusividad con La Fábrica de la Tele y creo que he desarrollado un buen trabajo. Estoy muy contento.

¿Tienes planes para nuevos proyectos con La Fábrica de la Tele?

No tengo información al respecto y, en caso de haberla, no sería yo quien debería revelarla. Pero, en cualquier caso, quiero aclarar que mi participación en televisión está vinculada a La Fábrica de la Tele, yo me ajusto a lo que ellos requieran o propongan. Por ahora tan solo me interesa ver cómo se recibirá ‘Sálvese quien pueda’ en Netflix, y en función de eso, tomaré decisiones futuras.

"Ahora dedico mi tiempo a disfrutar del ocio, que no está nada mal", asegura Kiko Matamoros

Estamos viendo a otros ex colaboradores de ‘Sálvame’ que han logrado nuevos trabajos en varias programas de televisión. En tu caso, mencionas que tienes un contrato en exclusiva con La Fábrica de la Tele. ¿Te han surgido otras ofertas dentro de la televisión, o hay algo que te interese fuera de tu actual contrato?

Sí, me han propuesto algunas cosas, pero parece que no se ha podido llegar a un acuerdo, ya que alguien fuera de la productora y con mayor influencia en las decisiones de la cadena ha preferido que no participe. No tengo certeza de ello, pero realmente no me preocupa. He sido claro al respecto, viví 40 años sin depender de la televisión y estoy dispuesto a vivir otros 40 de la misma manera.

En la actualidad, y dejando al margen la televisión, ¿en qué ocupas tu tiempo?

Dedico mi tiempo al ocio. Voy al cine, sigo los deportes, viajo por placer y disfruto mi vida en pareja con mi mujer, mis hijos y mis nietos. Es en lo que estoy enfocando mi vida, y creo que no está nada mal.

En tus redes sociales has compartido una foto con tu hijo Diego, con el que has ido a ver “Los Asesinos de la Luna”.

Sí, el cine ha sido siempre una de mis pasiones. Ahora veo, al menos, una película al día. Además, voy al fútbol con mi nieto y dedico mi tiempo a disfrutar de cosas que, hace unos meses, eran imposibles debido a la carga de trabajo.

¿Qué es lo que echas más de menos de tu participación en 'Sálvame'?

La complicidad con algunos compañeros y las risas en el plató; eso lo voy a echar de menos. Sin embargo, no extraño el trabajo en sí, si a eso te refieres. Admito que ha habido momentos en los que he disfrutado mucho en el plató, me he reído y lo he pasado bien, así que me quedo con lo bueno. También ha habido momentos difíciles, pero los buenos momentos superan con creces a los malos.

En 'Sálvame', te hemos visto reír y llorar. Has desnudado tus emociones en público muchas veces frente a la cámara. ¿Cómo se gestionan ese tipo de situaciones?

Bueno, exponerse forma parte del contrato. Evidentemente, ha habido momentos duros y complicados, pero eso formaba parte del trabajo y de la responsabilidad que implica ser un personaje público.

"El primer tráiler del 'Sálvese quien pueda' es solo una perlita de lo que se va a ver"

El primer tráiler de 'Sálvese quien pueda' con Belén Esteban tratando de comunicarse en inglés me parece algo maravilloso. Tú estabas allí con ella en la playa de Miami. ¿Qué nos puedes contar sobre eso?

Bueno, eso es solo una perlita de todo lo que hemos vivido. De verdad que ha sido una experiencia impagable y no exagero. Yo creo que a nivel de entretenimiento es de lo mejor que se va a ver en televisión. Mis excompañeros de 'Sálvame' y yo veremos, el próximo día 6 de noviembre, un pase privado del primer episodio. Por lo que me han contado varias personas de la cadena están muy contentos con el resultado final y pienso que va a ser algo histórico en el mundo del entretenimiento.

¿Entre los colaboradores que participaron en el proyecto de Netflix, quién consideras que entendió mejor la dinámica del formato?

Pues mira, me sorprendió gratamente lo bien que lo entendió María Patiño. También Sandoval tenía muy claro a lo que íbamos. Sin embargo, hubo quien tardó algunos días en comprender verdaderamente por qué estábamos allí y lo que teníamos que hacer.

"A pesar de sus exageraciones o su punto infantiloide, descubrí que María Patiño es una buena persona"

¿Qué fue lo que te sorprendió de María Patiño?

Creo que el hecho de conocerla mejor y ver cómo se comporta en un ambiente diferente al del plató me permitió apreciarla más. A pesar de sus exageraciones o su punto infantiloide, descubrí que es una buena persona. He descubierto a una nueva María Patiño. Y creo que esta genuinidad, junto con su capacidad para adaptarse y relacionarse con el resto del equipo, la ayudaron en el proyecto y a conectar de una manera diferente con todos nosotros. Al final del día, la convivencia nos mostró facetas de cada uno que no conocíamos y eso, en muchos casos, como el de María, resultó ser algo positivo.

¿Víctor Sandoval tuvo algunas dificultades al inicio de la grabación del programa?

No, al contrario, Sandoval estuvo muy brillante en muchos momentos. Realmente no sé cómo ha quedado la edición final, así que no sé qué se mostrará y qué no. Pero Sandoval ha sido Sandoval en estado puro, de verdad que es una joya.

Tú estuviste tiempo fuera de casa y tu mujer tiene muchos compromisos profesionales como modelo. ¿Cómo llevasteis estar separados?

Pues muy bien, la verdad. Ella pudo visitarme un par de días en Miami, ya que coincidió con algunos compromisos profesionales que tenía allí. La visita estuvo muy bien y me vino fenomenal. Nos organizamos lo mejor posible para pasar el máximo tiempo juntos, aunque siempre respetando la independencia personal y profesional de cada uno.

¿Netflix os ha propuesto la idea de realizar una segunda temporada de ‘Sálvese quien pueda’?

Eso aún está por verse. La repercusión a nivel internacional es algo que todavía no podemos determinar. Sin embargo, lo que sí tengo claro es que si el formato del reality funciona, seguramente habrá más oportunidades en el futuro. Eso es algo que creo que todos tenemos claro.

"Ni la aprobación ni la crítica me afectan de forma significativa"

Kiko Hernández está trabajando en la televisión de Melilla junto a su marido. Dado que siempre has tenido una buena relación con él, ¿te planteas hacer alguna colaboración con él?

Kiko es un amigo y fue un compañero con el que compartí muchas experiencias. Evidentemente, si me lo sugiere o si surge la oportunidad, estaré encantado de colaborar y estar a su lado en cualquier proyecto en el que me necesite.

"La relación con Kiko Hernández siempre ha sido impecable"

Jorge Javier ha expresado en público que Kiko Hernández es en muchos aspectos un desconocido para él, a pesar del tiempo que han compartido juntos. ¿Compartes esa sensación o tu experiencia con Kiko ha sido diferente?

Bueno, si bien comprendo lo que Jorge ha expresado y, en cierta medida, lo comparto, cada persona gestiona su vida privada como mejor le parece. En mi caso, puedo afirmar que la relación con Kiko siempre ha sido impecable, y eso es lo que realmente valoro. No pretendo entender o conocer cada aspecto de la vida de mis amigos, respeto cómo cada uno lleva sus asuntos personales. La base del respeto y la buena convivencia es lo que, para mí, cuenta al elegir a mis amigos y mantener una relación cordial con ellos.

¿Hay alguna faceta tuya que consideras que el público aún desconoce de ti y que te gustaría que supieran?

No, no me siento mal por alguna faceta mía que el público pueda desconocer, ni tengo la necesidad de que me conozcan completamente. Mi prioridad es ser transparente y auténtico con las personas que forman parte de mi vida, como mi familia y amigos. Entiendo que la percepción que tiene el público sobre mí es el reflejo de lo que he mostrado en televisión. Hay personas que me aprecian y otras que no, y estoy bien con eso. Valoro mucho los gestos de cariño y reconocimiento que recibo de la gente en la calle, pero también entiendo y acepto si hay quien pueda tener una opinión negativa sobre mí. Ni la aprobación ni la crítica me afectan de manera significativa; de hecho, a veces encuentro gracioso lo que algunas personas puedan decir sobre mí en las redes sociales pensando que me afectará. Soy consciente de lo que muestro y cómo puedo ser percibido, y me siento bien con ello.

¿Cómo describirías tu relación con tu mujer?

Nuestra relación está muy consolidada; hay una confianza plena y honestidad entre nosotros. Respetamos los espacios de cada uno, lo cual es muy importante. Además, Marta ha sido de gran ayuda en mi relación con mis hijos, lo cual valoro enormemente. Conocerla ha sido un regalo que me ha hecho la vida. Al margen de su belleza y juventud, me atraen sus valores como persona. Me aporta una gran tranquilidad emocional, lo cual es muy positivo para mí.

"La experiencia de ser abuelo es más gratificante que la de ser padre"

¿De qué manera tu mujer, Marta, contribuye a mejorar la relación que tienes con tus hijos?

Tiene la habilidad de ponerse en el lugar de mis hijos y ayudarme a ver las situaciones desde su perspectiva. Si hay alguna actitud o reacción de mis hijos que no me agrada, ella intenta explicarme las posibles razones detrás de esa conducta, facilitando así mi comprensión hacia ellos. También ha logrado construir una buena relación y cierta complicidad con mis hijos, lo cual, sin duda, ha contribuido positivamente en la dinámica familiar.

Disfrutas mucho de tu rol como abuelo. ¿Podrías contarnos qué es lo que más valoras de estos momentos compartidos?

Me llena de alegría que sea del Real Madrid, como yo. Disfruto viéndolo jugar al fútbol y compartiendo la emoción de los partidos a los que vamos juntos. Más allá del deporte, disfruto su inocencia y la frescura que aporta a mi vida; creo que la experiencia de ser abuelo ha sido incluso más gratificante que la de ser padre. Aunque soy consciente de que en ocasiones puedo malcriarlo un poco, sé que está bien educado por sus padres, lo que me da tranquilidad.

Tu relación con Fernando Fernández Tapias iba más allá del fútbol y del Real Madrid. ¿Cómo fue vuestra amistad?

Nuestra amistad se remonta a muchos años atrás. Lo conocí cuando era el secretario general de la Asociación de Empresarios del Juego de Madrid. Nuestras conversaciones eran variadas; hablábamos sobre temas laborales y de negocios en parte, pero también charlábamos sobre otros asuntos de la vida en general. Solíamos tener largas charlas telefónicas en las que compartíamos nuestras experiencias. Fernando era una persona con la que disfrutaba conversando y con quien pude construir una relación de respeto a lo largo del tiempo.

Cambiando de tema, no pudiste ir a la boda de Isa Pantoja. ¿Qué opinas sobre la ausencia de su madre Isabel Pantoja y de su hermano Kiko Rivera?

La verdad es que me da pena por Isa. Debe ser duro no tener a tu madre y a tu hermano celebrando en un momento tan importante de tu vida. Pero ya sabemos que esa familia es muy singular en muchos aspectos.