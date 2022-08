Julio Iglesias se ha cansado de ser objeto de dimes y diretes, mientras que él se afana en permanecer en un discreto segundo plano, disfrutando de sus días en familia y tratando de paliar los achaques de una salud que se le ha resentido, pero no llega a ser tan grave como se ha llegado a afirmar. El cantante no puede más y se ha visto obligado a romper su férreo silencio para mandar un contundente comunicado de prensa a través de sus propias redes sociales para aclarar las dudas sobre su estado de salud, pues entre rumor y rumor se han filtrado muchas mentiras que le han llevado a perder los nervios.

Tanto se ha hablado sobre Julio Iglesias los últimos meses, y siempre desde la especulación, que el artista se ha cansado y ha querido dejar algunos puntos claros para evitar más errores en informaciones que él entiende como “malignas e inciertas”. Mientras unos medios aseguran que está “en plena forma”, también los hay que alertan sobre su supuesta precaria salud y mantienen que le han visto en silla de ruedas y que la preocupación de su familia por su estado es mayúscula. También sucedió semanas atrás cuando SEMANA pudo confirmar en exclusiva que el cantante disfrutó de su residencia de Marbella durante tres semanas, a la vez que otros periodistas aseguraban que solo estuvo un fin de semana, simplemente porque ellos no lo habían visto otros días, como si no verle suponga que no esté o exista.

Ante todo esto, Julio Iglesias se ha cansado y ha tomado la palabra para denunciar públicamente las barbaridades que se han llegado a decir sobre él en estos últimos meses. “No suelo responder a esas informaciones malignas e inciertas que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo Alzheimer, con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas. La vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien”, mantiene el cantante, que ya no sabe cómo decirlo para que le crean cuando afirma que es un afortunado y que la salud, aunque haya sufrido problemas, no es ahora mismo lo que quieren hacer ver.

Para hacer más contundente su mensaje, Julio Iglesias ha echado mano del humor que le caracteriza y demostrar que, aunque está molesto por lo que se ha dicho sobre su estado de salud, él tiene muchas ganas de vivir. Es más, también tiene ganas de trabajar y lanzar nuevas canciones al mercado, como así asegura: “Con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre”.

Para finalizar, Julio Iglesias explica por qué ha tenido este arranque y ha hablado en primera persona después de meses guardando silencio entre especulaciones sobre él: “Estaba escuchando esta canción y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo ‘Y lo sabes’ y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando jajajajajajaja y ustedes lo saben. Mientras tanto les invito a bailar un bolero”, propone para que la gente sea feliz y, sobre todo, para que no tengan tanto tiempo para inventar informaciones que a él le hacen daño, pues preocupan a su entorno más próximo.