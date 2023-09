Julio Iglesias reaparece para agradecer las felicitaciones por su 80 cumpleaños: "He visto a mis hijos llorar"

El pasado 23 de septiembre Julio Iglesias cumplía 80 años. Lo hacía en la intimidad y recibía un sinfín de felicitaciones de rostros conocidos por este momento tan señalado. Entre ellos se encontraba el Rey Juan Carlos, que reaparecía en público para mandarle un cálido mensaje al cantante. Una semana después, el interprete de "Me olvidé de vivir" ha reaparecido para agradecer todas las muestras de cariño y ha hecho especial mención al detalle que tuvo el Rey emérito con él.

En un principio, Julio Iglesias guardó silencio en el día de su 80 cumpleaños y provocó una gran preocupación en todos. El cantante ha esperado una semana para procesar todas las muestras de cariño que recibió en ese momento y ha sido ahora cuando ha agradecido todos los mensajes. Agradecido y emocionado, el interprete ha escrito una sentido mensaje en sus redes sociales en el que destaca el regalo que le hizo Richy Castellanos. "No sé si lo que voy a expresar va a ser suficiente para hacer sentir el agradecimiento de mi alma a las miles de personas en el mundo entero que me han felicitado al cumplir 80 años. Especialmente lo que has hecho tú, Richy Castellanos", comienza a escribir.

Tras esto, Julio Iglesias hace especial hincapié en la cálida felicitación del padre del Rey Felipe VI. "No sé cómo has podido reunir tantas voces maravillosas que me han hecho sentir con toda mi familia tantas emociones. Empezando por el Rey Don Juan Carlos, presidentes, artistas, deportistas. He visto a mis hijos llorar y a mi familia entera emocionarse conmigo por tantas muestras de cariño", prosigue. Para el interprete, el vídeo que organizó el relaciones públicas fue un regalo sin precedentes y se muestra eternamente agradecido con él y con todas las personas que aparecen. "Me gustaría dar las gracias uno por uno, pero va a ser muy difícil. Haré lo posible por contactarles, pero mi agradecimiento es para siempre. Gracias a todos y a ti Richy, campeón, tu idea ha sido muy muy especial para toda mi vida", finaliza.

El cálido mensaje del Rey Juan Carlos a Julio Iglesias

"Julio, te deseo muchas felicidades y que tengas un cumpleaños muy feliz. Espero que nos veamos pronto. Te deseo todos los éxitos que te mereces todavía", aseguraba el Rey Juan Carlos en su vídeo de felicitación a Julio Iglesias. Se trata de un pequeño fragmento de 15 segundos en el que podemos ver al Rey emérito en pie, mirando fijamente a cámara. La grabación le llegaba aa Richy Castellanos a última hora y gracias a Kalina de Bulgaria.

