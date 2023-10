La vida amorosa de Jota Peleteiro desde que divorciara de Jessica Bueno ha sido bastante agitada. 12 meses en los que ha tenido tiempo para enamorarse, comprometerse, romper la relación e ilusionarse de nuevo. Esto último precisamente es lo que acaba de suceder al gallego. El empresario ha rehecho su vida con una guapísima rubia que vive en los Países Bajos con la que ya se ha dejado ver en Madrid y a quien, por cierto, él todavía no ha mostrado en el universo 2.0. Aunque en este sentido quiere ir poco a poco, lo que sí ha querido hacer ha sido presumir de amor en la capital. Apasionados, enamorados y con ganas de que su historia funcione, el exfutbolista vuelve a probar suerte en el amor. Y lo hace con paso firme, según cuenta a la Revista Semana su entorno.

La modelo de la que Jota Peleteiro se ha enamorado tras su divorcio con Jessica Bueno

Ella es Ajla Etemovic, una modelo con raíces serbias que ha viajado por todo el mundo debido a su trabajo. De hecho, en la actualidad trabaja para agencias con sede en Nueva York o Milán, no siendo esta su única fuente de ingresos. La nueva ilusión de Jota Peleteiro, además, tiene un restaurante junto a otro socio, pero no es un lugar cualquiera. Se trata de una sala que ofrece cena con espectáculo, música con dj y donde el baile está más que asegurado. Este espíritu emprendedor es precisamente uno de los detalles que más ha llamado la atención del exfutbolista, aunque no el único. Además del imponente físico de Ajla, a Jota le tiene encandilado "la energía y el humor" de esta chica que, además, es influencer. Un campo donde ella solo está comenzando.

También los gustos que tienen en común. Ambos son fieles amantes de los perros y padres de niños pequeños, detalles que por supuesto les acercan. Y es que Jota Peleteiro, quien es padre de dos niños junto a Jessica Bueno, adora a sus pequeños. También al hijo mayor que la sevillana tiene con Kiko Rivera y con quien procura pasar todo el tiempo del mundo. Aunque ahora no solo está centrado en su familia y en Ajla Etemovic, con quien está empezando algo especial, sino también en la venta de su casa en Vizcaya. Jota Peleteiro, según ha podido saber este medio, sigue sin vender la propiedad que tiene en Mungía, una espectacular vivienda de más de 300 metros cuadrados y 14.000 de parcela. Una situación que le ha llevado a rebajar el precio, en concreto, 100.000 euros. El que fuera centrocampista ahora pide 2,8 millones de euros, precio al que ha llegado tras 5 meses con el cartel de 'se vende'.

Jota Peleteiro rompió su compromiso con Miriam hace solo cuatro meses

Fue el pasado mes de junio cuando Jota Peleteiro y Miriam Cruz rompieron su compromiso. Solo un mes después de anunciar que tenían intención de casarse, todo saltó por los aires entre ellos. Tras varios altibajos entre ellos, ella anunció que su relación ya formaba parte del pasado: "Para evitar malentendidos, Jota Peleteiro y yo queremos informar de que hemos decidido terminar nuestra relación". Pero este no fue su único movimiento, pues también borró todas las fotos que tenían juntos y se eliminaron de redes sociales.

Llama la atención que solo unas horas antes de que viera la luz el momento sentimental que ahora vive Jota Peleteiro, Miriam haya posteado un mensaje cargado de desilusión. "El hombre de hoy carga ilusoriamente una virilidad que le cuesta sostener, mientras todos desde afuera observan su evidente impotencia. Él, obstinado, se niega a aceptarlo, porque si no lo hace no sabría quién es él", escribe Miriam, quien empezó a trabajar en una de las empresas de Jota y cuyo empleo abandonó tras su ruptura.

El gran piropo de Jota Peleteiro a su nueva novia

El joven de 32 años no ha querido publicar, de momento, ninguna foto junto a esta modelo. Quien sí ha querido dar ese paso al frente ha sido ella, Ajla Etemovic, con quien además comparte comentarios y mensajes que evidencian muchísima complicidad entre ellos. Tanto que Jota no duda incluso en dedicarle públicamente un piropo que no dejará indiferente a nadie. "Eres la mujer más bonita del mundo", escribe él.

Aunque el plano sentimental no es lo único que ha cambiado en la vida de este chico que triunfó en el fútbol a una temprana edad. En el año 2022 anunció su retirada cuando jugaba en el Deportivo Alavés, dejando claro que ya no era feliz y que por ello abandonaba el campo. Una etapa profesional que coincidió con su crisis con Jessica Bueno, siendo a finales de año cuando anunciaron el final de su matrimonio. La modelo en aquel momento cayó en una profunda tristeza hasta que poco a poco recuperó las riendas de su vida, se adentró en el mundo empresarial con un negocio de eventos y se mudó a un piso en Bilbao junto a sus tres hijos.

Jota Peleteiro tiene una alta actividad empresarial. Son varias las sociedades que existen a su nombre, entre otras, King Jota Galicia, dedicada a la representación y entrenamiento de deportistas u otra llamada Rammalloc Sports, centrada en los servicios administrativos y contables. Eso sí, no son las únicas, prueba de ello que figuren hasta dos más en los últimos meses. La más poderosa, en un principio, sería Gro In Desarrollos SL, la cual se enfoca en "la fabricación de componentes electrónicos, de ordenadores y equipos periféricos y de equipos de telecomunicaciones" y tiene un capital de más de 400.000 euros de momento.

1 de 5 Ajla tiene 14.000 seguidores en su cuenta de Instagram 2 de 5 Desde hace semanas recibe emojis de corazón en sus redes sociales por parte de Jota 3 de 5 Viaja continuamente por trabajo 4 de 5 Ella también está muy ilusionada con Jota 5 de 5 ¿Hacia dónde irá su relación? Todavía es pronto para saberlo