Jordi Cruz, el otro gran ausente de la boda de Tamara Falcó: la razón por la que no fue

Entre los 400 invitados a la boda de Tamara Falcó no solo llamó la atención que Enrique Iglesias no asistiera. También fue sorprendente que Jordi Cruz, juez de 'MasterChef Celebrity' con el que ella tenía muchísima complicidad, decidiera no ir. Tan solo acudieron Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez, quienes por cierto charlaron muy distendidos con la prensa apostada a las puertas del Palacio El Rincón. Mientras muchos se preguntan la razón por la que no acudió, lo cierto es que solo tenemos que recurrir a la hemeroteca para saber el porqué declinó la invitación de la marquesa de Griñón. Y es que al descubrirse la infidelidad el chef fue uno de los rostros conocidos que más claro habló sobre Íñigo Onieva, destapando cuál era su opinión sobre él. "Nunca me ha gustado", comenzó diciendo, palabras con las que ahora se demuestra que ha sido absolutamente fiel a sus principios. Creía que Tamara se equivocaba dándole una segunda oportunidad y ha demostrado que no quería formar parte de la celebración de este amor.

Jordi Cruz, lejos de querer quedar bien, ha sido coherente con sus palabras. Le desea lo mejor a la marquesa de Griñón, pero ir a su boda sería un tanto cínico si se tiene en cuenta lo que piensa del novio. Recordemos hace unos meses cuando delante de todos y ante millones de espectadores le dijo a Tamara Falcó en su visita al talent culinario que Íñigo Onieva no era de su agrado "y que no se lo creía", lo que dejó ver que no pensaba que sus intenciones con ella fueran del todo fiables. Si bien Tamara dijo que su ruptura había sido un aprendizaje y que estaba convencida de que "Íñigo había cambiado", Jordi Cruz dijo muy tajante: "No me lo creo". Estas declaraciones, lejos de molestar a la hija de Isabel Preysler, provocaron la risa floja en ella, tanto es así que no dejó de carcajear y soltó: "Y lo dice tan pancho eh...". Entonces igual no imaginó que Jordi no acudiría a su enlace y se convertiría en uno de los grandes ausentes.

Aunque este no es el único motivo por el que Jordi Cruz se ha ausentado en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Nos remontamos al año 2019 cuando la marquesa participó y se alzó como ganadora de 'MasterChef Celebrity', programa en el que él y Tamara tuvieron un evidente tonteo delante de las cámaras, el cual luego quedó en nada. Él rehizo su vida con Rebecca Lima, una arquitecta brasileña con la que ahora espera su primer hijo. Fue ella precisamente la que frenó los rumores de una relación entre ellas, escribiendo un romántico mensaje en las redes con el que confirmó lo que existía entre ellos. "Tú eres. Lo sé. Lo supe. Te reconocí. Eres. Desde hace muchas coincidencias. Eres. Desde antes de encontrarte. Lo sé, amor. Eres tú", posteó Rebecca. Años después esperan un niño al que tienen previsto llamar Noah y a quien están deseando conocer, un dulce momento en el que Jordi vive ajeno a cualquier polémica.

Si bien el beso de Tamara y Jordi Cruz hizo historia y sigue siendo recordado por la audiencia del programa, su gesto se quedó en el pasado. Tras él los dos han hecho su vida con otras personas que nada tienen que ver con el otro.