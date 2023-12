Jessica Bueno y Luitingo ya no se esconden

Este miércoles, 20 de diciembre, después de catorce semanas de convivencia y muchas emociones vividas, ‘GH VIP 8’ ha vivido una emocionante semifinal protagonizada por sus cuatro semifinalistas: Albert, Laura, Luitingo y Naomi. Una noche muy especial que han vivido junto a sus jefes de campaña. Por ello, Jessica Bueno ha regresado a la casa de Guadalix de la Sierra como jefa de campaña de Luitingo. En su reencuentro lleno de emoción, Jessica y Luitingo se han olvidado de las cámaras que graban las 24 horas todos sus movimientos y han confesado abiertamente sus sentimientos.

Jessica Bueno confiesa sus sentimientos hacia Luitingo

A pesar de que siempre ha sido muy discreta y prudente en cuanto a sus sentimientos se refiere, en la gala de la semifinal de 'GH VIP 8', Jessica Bueno se ha mostrado más sincera que nunca. A regreso a la casa de Guadalix de la Sierra como jefa de campaña de Luitingo la ex de Kiko Rivera se ha abierto con el cantante y también lo ha hecho con Marta Flich, durante su emisión en directo.

Después que Jessica pudiera ver los vídeos que reflejaban fielmente su relación y complicidad con Luitingo, imágenes que demostraban que la pareja ya no esconde sus sentimientos, la presentadora le ha dicho a la modelo: "Gracias por habernos abierto así tu corazón. Son tus sentimientos, creo que te lo debías también".

"Cuando pasas por ciertos momentos de tu vida te cuesta abrirte más, mi intención no era esta al entrar, pero al estar aquí y tenerle a él... cuando estamos juntos nos olvidamos de todo y he acabado hablando con él de cosas que pretendía hablar fuera antes de expresarme así y decidir nada", confesaba Jessica. A continuación, Marta Flich le ha preguntado por sus sentimientos hacia Luitingo.

Y ella ha abierto las puertas de su corazón como nunca: "Yo misma no quería ni aceptarlo, no me quería parar a pensar porque sentía que era tan real que me daba miedo porque me da miedo abrir mi corazón de esa manera para no volver pasarlo mal, pero es verdad que él significa para mí algo importante, siento un amor de adolescente, es tan bonito y tan natural que no lo había sentido así nunca y da miedo".

"¿Estás enamorada?", le preguntaba la presentadora, después. "No quiero usar todavía esa palabra porque no me siento preparada. Yo le he pedido paciencia y tiempo porque es algo difícil. Nos hemos conocido como a la antigua, sin que haya sucedido nada y como mejores amigos, me da tanto miedo perder eso tan bonito que tenemos y quiero hacer las cosas poco a poco", respondía.

Jessica Bueno y Luitingo hacen planes de futuro juntos

Durante este tiempo, ajenos a las curiosas miradas y a las cámaras que grababan cada una de sus miradas, Jessica Bueno y Luitingo han hecho planes para cuando salgan fuera de 'Gran Hermano VIP'. A pesar de que son conscientes de que la distancia puede ser un inconveniente en su relación - ella vive en Bilbao y él en Sevilla- Luitingo le ha prometido que si tiene que viajar en patinete para ir a verla lo hará. "Si me tengo que hacer 700 kilómetros, coger un avión o un ave, ¿tú crees de verdad que no lo voy a hacer?"... "Nadie dijo que la vida fuera fácil", dijo el cantante.

El enfado de Laura Bozzo, al ser expulsada a las puertas de la final de 'GH VIP 8'

En la gala en directo de este miércoles, 20 de diciembre, también se ha desvelado quién de los cuatro semifinalistas se quedaba a las puertas de la final de 'GH VIP 8'... Y, ante la sorpresa de todos Laura Bozzo se ha convertido en la cuarta finalista, teniendo que abandonar la casa a las puertas de la final con un enfado monumental...

"No tengo nada que hablar contigo, por favor ábreme la puerta", le ha dicho a Marta Flich cuando ha dicho su nombre como cuarta finalista... Muy nerviosa y enfadada añadía: "No tengo nada más que hablar nada más que regresarme a mi país. Gracias". Aunque la presentadora ha intentando calmarla un poco, no lo conseguía: "Te pido por favor con todo el respeto que me merece todo esto que me dejes salir, agarrar mis cosas e irme. Algún día nos veremos. No tengo nada que hablar con ustedes, que me den mis cosas por favor".

Poco después, Laura Bozzo se ha reencontrado con sus compañeros de los que se ha despedido de muy mal humor... "Gracias por todos esos ataques que me destruían", les ha echado en cara. "Adiós, a mí no me vuelven a ver en su vida, en su vida", añadía. Finalmente, antes de cerrar detrás de sí las puertas de la casa de Guadalix de la Sierra decía: "No dependo de este concurso para comer. Vine con un sueño y me equivoqué. No es cierto, no es verdad. Uno no puede volver a empezar a los 70 en un país extraño donde te van a ver como una loca. Esto es un sueño estúpido. Olvídense de lo que he dicho hasta acá"... "A veces perdiendo se gana. Yo soy ganadora en mi tierra".