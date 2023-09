Jessica Bueno habla de su novio Pablo Marqués en 'GH VIP'

A finales del año pasado, Jessica Bueno y Jota Peleteiro confirmaron su divorcio. La pareja emprendía caminos separados tras casi una década juntos. Meses después, la sevillana iniciaba una relación con el modelo y empresario Pablo Marqués. Ahora, por vez primera, se ha pronunciado sobre su nuevo amor.

Dentro de la casa de 'GH VIP' confesaba que está intentando mantener un romance discreto. "Quiero llevarlo para mí, como algo nuestro, porque luego si pasa algo tienes que estar dando explicaciones". La relación comenzó en un momento complicado para ella tras una ruptura dolorosa del padre de sus dos hijos pequeños, Jota Jr y Alejandro. "Ha tenido mucha paciencia conmigo. Ha hablado mucho tiempo como un amigo. Es super importante conectar con alguien y que respete tus tiempos", explicaba. Por el momento, intenta ser cauta y no exponer en exceso la relación vía redes sociales por "si pasa algo".

La prioridad de Jessica Bueno

En el vídeo presentación de 'GH VIP', la modelo subrayaba que su máxima prioridad en este momento son su tres hijos. Cabe recordar que su primogénito, Fran, es fruto de una relación con Kiko Rivera. En el mismo, también indicaba que había iniciado un romance con Pablo Marqués. "Estoy conociendo a una persona, pero mi prioridad son mis hijos. Eso influye a la hora de formalizar una relación con otra persona. No puedo coger y de repente decir: 'Me voy' o 'voy a quedar para cenar' o 'me voy de viaje'. No puedo hacer eso porque ante todo están mis hijos".

La sevillana es consciente del interés que genera su vida personal: "Siempre se ha hablado de la relación que he tenido con el padre de mi hijo mayor o de mi exmarido, pero sí que es verdad que no me gusta hablar de esos temas porque creo que es algo íntimo de la otra persona y mío". Su entrada en la casa de Guadalix ha sorprendido a Anabel Pantoja quien ha regresado a Telecinco después de más de un año. "Nunca me la había imaginado aquí en un reality. Me alegro de que esté aquí, lo que pasa que me ha sorprendido muchísimo. Me mola porque se está conociendo a una Jessica que no todo el mundo la conocía".

