Hace tan solo unos días se cumplió un año de la muerte de Camilo Sesto. El artista murió a los 72 años a causa de un infarto tras un fallo renal y, desde ese momento, comenzaron las polémicas. Su hijo, Camilín, acaparó toda la atención, al igual que el paradero su herencia y ha sido en el aniversario de su fallecimiento cuando se han conocido más detalles de todo lo que ha sucedido después de aquel 8 de septiembre del pasado año en el cantante perdió la vida. También datos desconocidos sobre su vida pasada. De hecho, este domingo acudió la madre de su único hijo, Lourdes Ornelas, a ‘Hormigas blancas‘, espacio en el que le rindieron un homenaje e hicieron un repaso sobre los momentos más destacados de el de Alcoy. Entre ellos, el aborto que sufrió la mexicana y la canción que el cantante escribió después de ello.

Fue poco después de su primer encuentro. Ambos eran muy jóvenes y fue cuando ella apenas tenía 20 años cuando se quedó embarazada de Camilo Sesto, sin embargo, tanto ella como Camilo consideraron que no era el momento adecuado. Según su versión eran jóvenes y «no era el momento», por lo que tomaron la drástica decisión de poner fin a la gestación. Un instante que para ella fue especialmente duro: «Lo pasé muy mal tras el aborto (…) Él sabía que yo estaba sufriendo mucho y me escribió la canción ‘Perdóname». Aunque su relación sentimental no llegó a su fin ahí, ni mucho menos, así lo demuestra que la propia Ornelas se defina a sí misma como el gran amor del compositor.

Menos de un lustro después llegó al mundo el único hijo que tuvo Camilo Sesto, Camilín, quien es su heredero. Exactamente cuatro años después se quedó embarazada, sin imaginar la guerra que les esperaba por su primogénito. A pesar de que ella dejó España y se fue con él a su tierra natal, pues había llegado a un acuerdo con el cantante para criar allí a su hijo, años después este cambió de planes y se lo llevó con él. «Vino a México y se lo llevó (…) Yo me quité de en medio por mi hijo, para que no sufriera, pero no hice lo mejor para él», ha asegurado Lourdes Ornelas.

Sobre Camilín ha aportado más información Andrea, una corista de Camilo Sesto, según la que Camilo nunca quiso que el hijo de Lourdes y él llegara al mundo. «Cuando se enteró la mandó a México porque no quería saber nada porque la había traicionado. No quiso saber nada durante todo el embarazo y solo cuando fuimos de gira a México, cuando el niño tenía cinco meses, lo conoció», aseguró. Aunque estos no han sido los únicos embarazos que se han tratado. Por sorpresa, la cantante reveló que ella también se quedó embarazada del artista tras mantener un romance. “No era un bebé buscado, fue un accidente. Él no se enteró hasta que yo lo había perdido. Le dije ‘he estado embarazada y lo he perdido’ y me miraba como ‘vale, si tú lo dices”, dijo la corista.

Instantes después se trataron otros asuntos que nada tenían que ver con el pasado, sino con el presente. La herencia de Camilo Sesto ha acaparado todas las miradas en los últimos meses, aunque parece que ya está más que finiquitada. Así lo aseguró Lourdes Ornelas, quien comentó que ya está resuelta y que el único heredero es su hijo Camilín. Eso sí, quiso puntualizar que, a pesar de las grandes cifras que se habían dado públicamente, en este caso «no son esas cantidades que se hablan”. Datos que aportó y que siguieron a las especulaciones sobre los supuestos problemas de salud que vive el hijo de Camilo y Lourdes.

La madre de Camilín aseguró que su hijo no está viviendo un buen momento y, aunque no mencionó en ningún momento la palabra adición, sí respondió a las preguntas que Carlota Corredera le espetó sobre ello. “No es continua, pero cuando es, es”, dijo. “No tiene malas compañías, el problema es cuando sale”, añadió. No obstante, por el momento el joven no está recibiendo ningún tipo de tratamiento médico con el fin de superar este bache de salud. «Primero tiene que dar el paso de reconocerlo”, dijo la mexicana en el espacio e Mediaset. Palabras que ella misma intentó que fueran cargadas de esperanza, ya que Lourdes está convencida de que su primogénito acabará tomando la decisión correcta, pues «es un chico inteligente”.