Isabel Pantoja, hundida tras conocer las bombas de su hija Isa en televisión

Isabel Pantoja se ha convertido sin quererlo en la protagonista de la semana. Y, es de prever, que eso se mantenga durante la siguiente. Alejada del foco mediático desde hace meses, vuelve a estar en el ojo del huracán por la entrevista que ha concedido Isa Pantoja a 'De viernes'. Telecinco ha compartido ya algunos adelantos a la espera de la emisión completa del program, este viernes 8 de diciembre. La tonadillera no sale de su asombro. Como ya le sucedió a Bárbara Rey con su hijo Ángel Cristo Jr., ahora le ha tocado el turno a ella, cortesía de su hija pequeña. Un auténtico mazazo que es solo el último capítulo que caracteriza la actual relación con su hija. La mujer de Asraf Beno se despacha a gusto sobre su complicada infancia y sobre los continuos desprecios de los que dice haber sido víctima cuando vivía en Cantora. A poco más de 24 horas de que salgan a la luz las 'bombas' de Isa, el entorno de su madre ya ha dado la voz de alarma. Hay preocupación por su estado anímico. Isabel está completamente hundida por las palabras de su hija.

"Si tuviera que volver a una etapa pasada de mi vida, volvería a los seis años o siete. Jamás volvería a mi adolescencia", comienza explicando Isa Pantoja ante las cámaras. La hija de Isabel Pantoja no guarda buenos recuerdos de esos años de juventud que coincidieron con su embarazo. "Lo peor de esa época fue cuando decidí tener mi primer novio, todo cambió. Veía como mis amigas salían, iban al cine. Yo no podía. Me sentía muy sola", se sincera.