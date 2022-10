Isabel Pantoja sigue encerrada en Cantora, desde donde sigue de cerca la vida de sus hijos, Chabelita Pantoja y Kiko Rivera. Hace unos días, la tonadillera volvía al foco mediático por el ictus que obligaba al dj a ingresar en el hospital. No se le ha visto por el hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde ha estado ingresado, pero SEMANA desvela en el nuevo número de su revista cómo está viviendo estos momentos tan difíciles por los que atraviesa su hijo.

Isabel Pantoja está «destrozada» al ser rechazada por su hijo

El encuentro madre e hijo no se ha producido a pesar de la gravedad de Kiko Rivera. Con el dj ya en casa, se abren nuevas posibilidades, pero el enfrentamiento está lejos de terminar en el clan Pantoja. De hecho, Isabel Pantoja está «destrozada» tras ser rechazada por su propio hijo, con el que mantiene desde hace meses una relación tensa.

La cantante no ha podido estar cerca de su hijo en estos momentos tan delicados y está viviendo con incertidumbre las horas decisivas de Kiko Rivera. El reencuentro entre ambos en estos momentos tan delicado para el dj no se ha podido producir. Parece que Irene Rosales ha decidido que ni su madre ni su hermana lo vean para que este no se altere ahora que está delicado de salud.