Chabelita se está perdiendo ver a su madre como siempre quiso hacerlo

8 “Mi madre lleva una vida triste”

No ha sido la única vez que Isa Pantoja habla del encierro de la cantante en su refugio particular. En enero de este mismo año acudía a ‘Sábado Deluxe’ para explicar porqué no había pasado las navidades con su progenitora y dijo textualmente: “Mi madre lleva una vida triste y se encuentra muy sola, no sale de Cantora a no ser que sea por trabajo o por algún cumpleaños”.