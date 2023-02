Isa Pantoja lanza un zasca a su familia al hablar de Asraf Beno

Isa Pantoja está viviendo unos días muy complicados. Este miércoles tenía que despedir a su novio, Asraf Beno, que ha puesto ya rumbo a Honduras para concursar en 'Supervivientes 2023'. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' está muy triste y no ha podido reprimir las lágrimas al hablar de cómo han sido los últimos días junto a su chico. Aunque eso sí, está emocionada por la oportunidad que le han dado al Míster, que lleva tiempo queriendo vivir la experiencia.

Han sido unas horas complicadas para ella porque ha llorado mucho, pero está preparada para apoyar a su chico. Isa ha explicado cómo se encuentra: "Bueno… ahora mismo lo veo todo negro. He tenido pesadillas", ha empezado diciendo. Ha querido destacar también que los ánimos le han llevado a vestirse oscura, porque sabe que la ausencia de Asraf no va a ser fácil.

La hija de Isabel Pantoja ha pasado unos días en Madrid, no solo porque tenía programa este jueves, sino porque tenía que despedir a su chico. Asegura que ha dormido ocho horas seguidas, pero confiesa que va a notar la ausencia de su chico cuando vuelva a El Puerto de Santa María, Cádiz, donde viven junto a Alberto: "Cuando llegue a mi casa es cuando me voy a dar cuenta que no está. Además, voy a estar sola, no va a estar él, tampoco Albertito, que se va con su padre. Yo creo que van a ser los primeros días, porque luego va a empezar el programa y lo voy a ver", revela segura de que su estado de ánimo mejorará.

Para Isa su novio es el que le aporta tranquilidad a su vida

Un zasca a su familia que no ha pasado desapercibido

Hablando precisamente de su novio, Chabelita Pantoja no ha podido evitar lanzar un zasca a parte de su familia. Como sabemos, la joven está siempre protagonizando polémicas por su familia, lo que le hace pensar en que ha construido un hogar tranquilo y en el que se encuentra feliz junto al Míster: "Yo tengo en mi familia que está en Cantora, Sevilla y en Canarias, por mi prima Anabel, pero yo quien vivo es con Asraf y Alberto. Ahora que no está lo noto un montón. Es la parte más normal que tengo de mi vida", declara rotunda dejando claro que es la persona que le aporta el equilibrio que necesita.

A pesar de todo, Isa Pantoja está feliz por su chico, que con su participación en el 'reality' de Telecinco, cumple un sueño: "Yo quería que se fuera, él tenía mucha ilusión. He intentado estar bien, pero en el último minuto me he venido abajo. Lo vamos a apoyar entre todos. Tengo mucha fe en él. He vivido la ilusión de Asraf a través suya. Y encima va muy preparado, va fuerte".