Una vez que Isa y su novio han abandonado el ‘reality’, el presentador le ha dedicado un emotivo mensaje a la hija de Isabel Pantoja.

Este jueves, Chabelita Pantoja y Asraf Beno abandonaban ‘La casa fuerte’ tras ser eliminados del concurso de Telecinco. Su marcha provocaba las lágrimas de la hija de Isabel Pantoja, quien lamentaba el final de su paso por el espacio, que llegará a su fin el próximo lunes.

«Quiero agradecerte la generosidad que has tenido»

Cuando la cantante y su prometido llegaban al plató, Jorge Javier Vázquez los recibía con un efusivo mensaje, especialmente dirigido a la hija de la tonadillera: «El reality te ha venido muy bien. Creo que has dado una imagen de ti que no todo el mundo conocía y has adquirido un plus de profesionalidad que antes a lo mejor no estaba tan a la vista. Tu comportamiento como colaboradora del programa ha sido selecto y te lo quiero reconocer». El presentador daba las gracias públicamente a Isa delante de millones de espectadores: «Quiero agradecerte la generosidad que has tenido en todo momento».

Isa le respondía: «La verdad es que me he sentido muy bien». Su novio, por su parte, lamentaba que su paso por el ‘reality’ se ha había visto marcado en exceso por la fama de ambos. «Nos hemos sentido un poco el blanco fácil«, se lamentaba. «Te molesta mucho que pongan en cuestionamiento tu relación», añadía Jorge Javier.

La hermana de Kiko Rivera ha explicado que ha hecho el mejor concurso que ha podido hacer. Y que para ella su relación con su pareja es lo primero: «Nos hemos tenido que enfrentar a mucha gente, incluso a mi propia familia. Hay cosas de fuera de las que no me he podido defender. Me he visto un poco entre la espada y la pared, pero supongo que eso forma parte del programa. Soy humana y me he sentido frustrada por lo que puede estar pasando fuera y yo son poder hacer nada». De sus compañeros, los que menos le ha gustado es «que cuestionen el papel que tiene Asraf en mi relación».

Jorge Javier le recordaba que era inevitable que la dirección del programa la informase sobre la guerra entre su hermano y su madre: «No podíamos permanecer ajenos a todo lo que estaba pasando fuera».

Belén Rodríguez coincidía con Jorge Javier en el buen concurso que ha hecho Isa. «Has hecho un gran concurso. Has llevado todo el tema de tu madre y de tu hermano con mucha dignidad y con muchísima generosidad hacia ambas partes», le decía. También tuvo palabras para el modelo: «Yo a Asraf le tengo mucho cariño. Somos compañeros en ‘Ya es mediodía’, pero no me ha gustado nada cómo has tratado a Isa dentro de la casa, con superioridad». El joven explicaba los motivos de su conducta dentro de la casa: «Es verdad, he recapacitado. Hay mucha presión, mucha gente en contra y a veces me he sentido solo«. Reconozco mi parte de culpa. He tenido una parte egoísta y no he pensado en ella lo suficiente. Lo siento si te he fallado, pero es mucha presión, mucha gente poniéndose en contra. Y me he sentido solo». Al escuchar a su chico, Isa lo tranquilizaba:»Yo también tengo mis salidas de tono, también tengo mis cosas».

Asraf se derrumba al hablar de sus problemas de salud

Asraf hablaba también de la enfermedad que le han diagnosticado recientemente y que ha truncado sus posibilidades de entrar en la próxima edición de ‘Supervivientes’. Se trata de «una anomalía en los pulmones» que le detectaron cuando iba a participar en el reality más extremo de Mediaset. Y de lo que no había hablado con su novia. «No me gusta mucho hablar del tema y que me vean como pobrecito. Lo he pasado muy mal este último año. No he dicho nada a mi familia por no preocuparles. No es un cáncer, no es una tuberculosis, pero no sé lo que es». Chabelita, tranquila, subrayaba que siguen haciendo pruebas a Asraf para saber de qué se trata: «No sé si es una enfermedad rada». Ahora que ha recuperado nuevamente su vida, Isa tiene claro qué es lo que desea: «Lo primero que haré es ir a ver a mi padre».