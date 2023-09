Hugh Jackman y su mujer, Deborra-Lee, formaban uno de los matrimonios más sólidos del séptimo arte. Sin embargo, tras casi treinta años juntos, la pareja se separa. Así lo confirmaban ambos a través de un comunicado que enseguida ha dado la vuelta al globo. "Hemos tenido la suerte de compartir casi tres décadas juntos como marido y mujer en un matrimonio maravilloso y amoroso. Nuestro viaje ahora está cambiando y hemos decidido separarnos para perseguir nuestro crecimiento individual", indican en la nota.

La expareja subraya que no se va a pronunciar más sobre el tema. "Nuestra familia ha sido y siempre será nuestra máxima prioridad. Asumimos este próximo capítulo con gratitud, amor y amabilidad. Apreciamos enormemente su comprensión al respetar nuestra privacidad mientras nuestra familia atraviesa este momento de cambios". Hugh Jackman, de 54 años, y Deborra-Lee, de 67, son padres de dos hijos, Oscar de 23, y Ava, de 18. Su historia de amor comenzó durante el rodaje de la serie de la televisión australiana 'Corelli' que protagonizaba la actriz en la década de los noventa. Se dieron el "sí, quiero" en 1996 en Melbourne.

El flechazo entre Hugh Jackman y Deborra-Lee

El intérprete ha contado en más de una ocasión cómo se fraguó su historia de amor. Así lo hizo en el marco de una entrevista en el programa de Ellen Degeneres. "Todo el equipo estaba prendado de ella, y a mí me daba tanta vergüenza que estuve sin hablar con ella durante toda una semana". Fue entonces cuando organizó una fiesta a la que, por supuesto, la invitó. "Cuando estábamos allí me dijo: '¿Qué te ocurre? ¿Te ha molestado algo? ¿Por qué ya no me hablas?'". Él terminó declarándose a la que años más tarde se convertiría en madre de sus hijos. "Me gustas, pero ya lo superaré". Unas palabras que fueron correspondidas de forma inmediata: "Tú también me gustas".

La noticia ha sorprendido mucho a los seguidores del actor. El pasado mes de abril, Hugh Jackman dedicaba unas tiernas palabras a su mujer coincidiendo con el día de su boda. "Te amo Deb. Hoy es nuestro 27 aniversario de boda. ¡¡27 AÑOS!! Te amo mucho. Juntos hemos creado una hermosa familia. Y vida. Tu risa, tu espíritu, generosidad, humor, descaro, coraje y lealtad es un regalo increíble para mí. Te amo con todo mi corazón", escribía.

1 de 5 La pareja se conoció durante el rodaje de una serie de la televisión australiana 2 de 5 Se dieron el "sí, quiero" en 1996 en Melbourne 3 de 5 Son padres de dos hijos, Ava y Oscar 4 de 5 Formaban uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood 5 de 5 La última ocasión en la que les vimos: el pasado mes de julio en Wimbledon