Hablamos con Mar Flores tras verse señalada por Carlo: "Mi hijo se ha equivocado"

Mar Flores (54 años) lleva días en el foco mediático cuando atravesaba una etapa tranquila. Y el motivo nada tiene que ver con su participación en 'El Desafío', sino por las últimas declaraciones que ha dado su hijo, Carlo Costanzia, sobre los momentos más duros de su vida, involucrando a sus padres. Este desagradable episodio le ha convertido en protagonista del nuevo número de SEMANA, donde contamos las últimas palabras de la modelo tras verse señalada por su hijo Carlo. Mar nos asegura: "Mi hijo se ha equivocado. Es bueno, pero está mal influenciado", ha declarado rotunda.

Mar Flores considera que su hijo "se está equivocando"

Y es que Mar Flores, que parecía haber encontrado el equilibrio en la mayor parte de las parcelas de su vida, no se esperaba que su hijo ofreciera una entrevista tan dura en estos momentos. Carlo Costanzia ha hablado de su infancia complicada, que le llevaron a coquetear con las drogas y el alcohol. Ella está "destrozada" por todo el revuelo mediático que gira ahora en torno a la modelo.

Mar Flores no ha podido evitar recordar todas las ocasiones en las que ha tenido que ayudar a su hijo. De hecho, repasa en SEMANA todas esas veces que tuvo que ayudarlo por tomar decisiones equivocadas: "A los 10 años se fue a vivir con su padre y se equivocó... A los 30 le libré de pasar nueve años en la cárcel pagando yo muchos miles de euros", recuerda la modelo. En el interior de SEMANA podrás leer al completo las declaraciones de Mar Flores sobre lo que piensa acerca del duro testimonio de su hijo. ¡Corre a por tu ejemplar para conocer lo que piensa Mar de todo lo que ha contado su hijo en una demoledora entrevista!

Las primeras imágenes de Soraya Arnelas tras perder a su bebé

La que tampoco está pasando un buen momento personal es Soraya Arnelas (41 años). La cantante compartía emocionada con SEMANA que estaba esperando su tercer hijo el pasado 20 de diciembre. Sin embargo, tras las Navidades, Soraya compartía con todos sus seguidores que había perdido al bebé que esperaba. Están siendo momentos muy duros, en los que ella no ha dudado en refugiarse en su trabajo. Tanto es así que hasta incluso ha retomado la idea de hacer una gira por España, a pesar de que esto era algo que no tenía en mente. Mientras está centrada en la música, Soraya encuentra ratitos para salir a la calle con su familia y desconectar.

De hecho, el último plan que ha hecho con su familia ha convertido a Soraya en protagonista de la portada del nuevo número de tu revista favorita de corazón. Y es que en el interior de SEMANA podrás ver en EXCLUSIVA las primeras fotos de la cantante tras perder el hijo que esperaba. El rostro serio de la cantante denota su tristeza.

Gabriela Guillén: "Bertín me dijo que el niño o él"

Gabriela Guillen por fin ha dado un paso al frente tras dar a luz a su primer hijo. La que fuera pareja de Bertín Osborne (69 años) no está atravesando una etapa fácil, pero tiene claro que su objetivo principal es proteger a su hijo, del cual no ha querido desvelar su nombre, por el momento. Tanto es así que no ha dudado en poner en manos de sus abogados el tema de la paternidad para defender los derechos de su hijo. En el interior de SEMANA podrás leer al completo todas las rotundas y sorprendentes declaraciones que hace la fisioterapeuta acerca de su relación con el presentador de televisión y cantante, cómo fue el parto y muchos más detalles sobre lo que ha vivido tras dar la bienvenida al pequeño.

Preocupación por el estado de salud de Kate Middleton

Hay muchas dudas sobre qué le ocurre a Kate Middleton (42 años), pero lo cierto es que ha tenido que ser intervenida por un problema abdominal que la mantendrá de baja más de tres meses. Su marido, el príncipe Guillermo (41 años) no ha dudado en cancelar todos sus compromisos para estar al lado de ella en estos momentos. En el interior de SEMANA repasamos todo lo que se sabe acerca del estado de salud de la princesa de Gales.

Todo esto y mucho más en el nuevo número de SEMANA, a la venta desde este miércoles en tu kiosco o supermercado más cercano, o descargando la versión online AQUÍ. ¿Te lo vas a perder? ¡Corre a por tu ejemplar y ponte al día de toda la información de la crónica social!