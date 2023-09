La participación de Gustavo, el chófer y persona de máxima confianza de María Teresa Campos, en 'GH VIP' ha sorprendido a muchos, entre ellos, Terelu y Carmen Borrego. Firmó el contrato con el reality antes de que falleciera la veterana comunicadora y coincidió con su renuncia al trabajo que había desempeñado los últimos 34 años. Ahora se desvela el verdadero motivo por el que presentó su dimisión.

Ainhoa, la novia de Gustavo, ha explicado qué le motivó a abandonar su trabajo de chófer durante 'El Debate'. "Ha sido super generoso. Él presenta la baja porque las funciones que tenía como trabajador ya no las desempeñaba. Les dice en una carta que no quiere ser una carga económica. Pero subraya que quiere seguir viendo a María Teresa cada día". Además, la defensora de Gustavo ha indicado que la relación de este mantiene con Terelu y Carmen Borrego ha sufrido sus altibajos. "Tiene una relación cordial con Carmen y Terelu. En estos meses atrás se había distanciado, pero es verdad que cuando María Teresa se pone malita todo se olvida y se arregla".

Los roces de Gustavo con las hermanas Campos

Los principales roces con las hijas de María Teresa Campos por parte de Gustavo surgen, según su novia, porque no se sintió querido. "Hay momentos en la vida de ellas y de él que a veces son familia y otras que es el chófer. Él no se ha sentido querido ni apoyado. Esto no lo sabía María Teresa". Él sentía devoción hacia la veterana presentadora: "Siempre ha dejado a María Teresa a un lado. Nunca ha querido que se enterara de nada". Actualmente, ha pasado página sobre este tema: "Ya no tiene ningún tipo de decepción. Gustavo entra como Gustavo. No va a hablar nada de eso".

Antes de debutar en su primera gran aventura televisiva, Gustavo reconocía que estaba afectado por la muerte de una persona a la que considera su segunda madre. "La pena la llevo por dentro, esto ha sido un regalo de ella". Su participación ha sorprendido también a Alejandra Rubio. "Yo no lo sabía, pero lo podía intuir porque hace veinte días presentó la renuncia y dijo que no iba a trabajar más con mi abuela. Fue una sorpresa para todos. Nadie se esperaba que en un momento en el que mi abuela estaba mal presentara esa dimisión. Ahí fue cuando empezaron las negociaciones con 'Gran Hermano'", afirmaba.