La última foto publicada por Amaia Montero sigue cosechando mucha preocupación entre sus seguidores, alertados de que la vocalista de ‘La oreja de Van Gogh’ está atravesando una de las peores etapas de su vida, entre otras cosas, tras la muerte de su padre. Pero no solo la imagen en la que la cantante aparece muy demacrada ha sido motivo de debate en las redes sociales, sino especialmente el mensaje con el que quiso acompañarla: “Si la esperanza es lo último que se muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, se planteaba la artista, dejando a sus fans con el corazón en un puño. Pero también su familia y amigos viven con preocupación la situación de Amaia Montero, lo que ha hecho que su exnovio, Gonzalo Miró, tome la palabra para salir en su defensa públicamente.

Gonzalo Miró fue uno de los pilares fundamentales de Amaia Montero cuando ésta perdió a su padre, aunque su noviazgo duró apenas dos años. Se les relación desde 2009 hasta 2011, pero su vínculo perduró aún más tiempo, motivo por el cual se le pregunte al colaborador siempre que hay ocasión sobre su expareja. Una oportunidad de oro aprovechada por Gonzalo Miró para defender a la que fuese su chica, aunque comprende la preocupación surgida a raíz de la última fotografía que ha publicado: “Yo la quiero mucho, ya lo sabes”, comienza diciendo el colaborador de televisión

Además, ante el creciente interés por conocer más detalles sobre el estado de Amaia Montero, Gonzalo Miró quiere romper una lanza a favor de su ex: “Amaia es una gran persona, con un corazón que no le cabe en el pecho. Y creo que todos tenemos malas épocas”, asegura, buscando la solidaridad hacia ella en su peor momento.

Más de un mes más tarde, Amaia Montero sigue sin dar más señales de vida y continúa con su recuperación en Irún, rodeada de sus seres queridos, especialmente protegida por su madre y su hermana Idoia, que han preferido blindar a la cantante ante la insistencia de los seguidores por conocer más detalles sobre su situación. Desde su entorno más íntimo han levantado un muro infranqueable para protegerla del interés mediático, pese a que sí han dado detalles de su evolución durante estos días: “Aunque no se encuentra en su mejor momento, está centrada en su recuperación”, acercan sin llegar a desvelar qué le sucede y por qué ha despertado tanta preocupación entre sus fieles.