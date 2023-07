No se habla de otra cosa: Bertín Osborne y la modelo Gabriela Guillén están esperando su primer hijo en común. La nueva paternidad de Bertín Osborne ha sorprendido a todo el país y a su propio entorno más cercano. Su familia, desde que se ha hecho pública la noticia, ha cerrado filas entorno a él, después de que comentara que era un embarazo "no buscado". SEMANA ha podido comprobar que no responden a las llamadas ni a los mensajes y prefieren mantenerse al margen de este tsunami mediático. Una actitud muy similar a la que intentaban seguir los protagonistas. Hasta ahora. Gabriela ha roto su silencio con esta revista.

Tras las declaraciones que ha dado Osborne a Beatriz Cortázar, la madre de su futuro hijo ha roto su silencio con SEMANA: “Bertín puede decir lo que quiera, es su problema. Pero yo no voy a decir nada”, comenzaba diciéndonos. Gabriela ha tenido que oír esta misma mañana, en boca de Bertín, que su embarazo "no es ni buscado ni deseado”. El presentador ha querido desmarcarse y ha asegurado, en el programa de Federico Jiménez Losantos, que este embarazo ha sido “un accidente” pero que se “hará cargo e intentará ayudarla en todo”, reconociendo que la noticia no le ha hecho ninguna gracia.

Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que él mismo era el encargado de desmentir todos los rumores que lo vinculaban directamente con Gabriela hace tan solo unas semanas: “Yo puedo hacer con mi vida lo que me dé la gana y tengo 50 amigas. Entonces, si a cada amiga que tengo se le pone la etiqueta de novia, vamos a tener que escribir una enciclopedia”. Esta misma mañana, era él también el encargado de confirmar que estaban distanciados y que hacía tiempo que no se veían. Y ahora, la madre de su futuro hijo, nos confiesa que lo ha podido leer todo pero que “no quiere saber nada”: “Lo he visto, pero no voy a contestar a nada. Yo no quiero hablar de mi vida privada”.

La intención de Guillén es alejarse de todo el revuelo mediático en el que se ha visto envuelta, lejos de las ansias de protagonismo que le adjudican algunos defensores del cantante: “Quiero mantener en todo momento mi privacidad. Él puede decir lo que quiera, a mí me da igual”, nos cuenta, mostrándose muy contundente. Aunque, eso sí, no duda en aclararnos que se encuentra “muy bien” a pesar de todo lo que está ocurriendo.