Por su parte, Chabelita Pantoja ha querido recordar algunos momentos que vivía ella en Cantora cuando celebraban el cumpleaños de su madre: «Ahora de mayo echo de menos esas cosas. Y aunque el tiempo no lo puedo regresar (probablemente ella lo querría más que yo) ella sigue estando en mi vida y yo en la suya. En la tuya. Algún día estaremos como aquí, poniéndoos al día mientras yo me como las papas con carne. Yo lo sé. No hablar de muchas cosas que las dos somos muy contundentes pero sí charlar de mis estudios, de Albert, de mi sofá nuevo, de que me tienes que enseñar a cocinar, de que coma más porque estoy muy delgada, de que tenga cuidado en la carretera…».