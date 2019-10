10 Mila Ximénez

Mila Ximénez vivió un comienzo de reality de lo más intenso, y todo fue por su mala relación con Hugo Castejón. Esto ha llevado a la organización a que la colaboradora de ‘Sálvame’ sea la primera en enterarse de que el cantante puede ser uno de los repescados para volver a Guadalix. Cuando pensábamos que su reacción iba a ser de disgusto, Mila ha sorprendido a todos con una reacción de lo más inesperada. Mila no podía parar de reírse y le ha dicho bienvenido entre risas. «¡Qué buena sorpresa! Yo fuera pensando que a quién iba a ver… Cuando te he visto, me he quedado muerta».