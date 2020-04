Para Feliciano López el coronavirus le ha tocado de cerca. Y no solo en el ámbito profesional (que también) sino que también en su faceta personal. El tenista ha desvelado que su madre, Belén, ha superado esta enfermedad. Y es que debido a su profesión como enfermera ha estado en la primera línea de esta batalla y no fue fácil evitar el contagio. Aún así, las noticias son buenas, pues ya se ha curado y se ha recuperado completamente de esta enfermedad. A pesar de este bache de salud, la madre del tenista ya está deseando volver a trabajar y ayudar a recuperarse a las personas que todavía necesitan la ayuda del personal sanitario.

Feliciano López habla, muy orgulloso, del ejemplo que es su madre

Ha sido el propio Feliciano el que, muy orgulloso, ha hablado del ejemplo de superación de su madre: «Mi madre, enfermera de profesión que ha superado la Covid-19 gracias a Dios, está deseando volver a su trabajo porque dice que ella ha escogido esa profesión y hacen falta muchas manos en estos momentos en su hospital», ha confesado en una carta que él mismo ha escrito en el periódico ABC. La toledana, que dio positivo, tuvo que alejarse un tiempo de la primera línea para guardar la cuarentena y recuperarse en casa antes de poder volver al centro médico a ayudar a los demás.

Además de hablar de que su madre ha tenido que abandonar su puesto de trabajo tras dar positivo, también ha querido contar una anécdota con su madre que le ha marcado durante toda su trayectoria profesional: «Entre muchas de sus enseñanzas, hay una que la llevo grabada en mi mente y me acompaña siempre. Cuando empecé a competir y perdía un partido, la decepción era tremenda y ella muchas veces me decía: «Hijo, es un partido de tenis, los dramas de verdad son los que veo yo en el hospital»«, ha escrito. Después ha querido agradecer a su madre estas palabras que tanto significado tienen ahora: «¡Gracias, mamá, por abrirme un poco los ojos! Confieso que en las derrotas más duras esas palabras me han ayudado a relativizar lo que significa perder un partido».

Feliciano López este lunes también ha mantenido una conversación con Rocío Pomares, una psicóloga de alto rendimiento, y ha hablado sobre cómo fue su infancia en casa con sus padres. Tal y como ha dicho el tenista, su infancia siempre ha estado marcado por el tenis: «Tuve mucha suerte. Mi padre era muy exigente pero también era yo el que le incitaba a que no hubiera ningún día libre sin tenis. Ni el 1 de enero ni Reyes. No había ni un día que no hubiera tenis. A mi madre le salia el tenis por las orejas. Pero me salía de forma natural. Nunca me han obligado a jugar. Era lo que más me apasionaba y mi padre tenia pasión y mi hermano y yo le empujábamos», ha contado en dicha entrevista.

El tenista confiesa cómo fue su infancia, siempre vinculada al tenis

Desde pequeñito, Feliciano López ha vivido para el deporte, incluso en ocasiones ha tenido que sacrificar y anteponer su vida personal a la profesional: «Al principio como te he dicho es algo que tu te planteas con tu padre y tu hermano para dar raquetazos y disfrutar de lo que te gusta», ha contado. «Cuando vine a Madrid empecé a competir a algo a nivel nacional. Después ves que eres uno de los mejores del mundo y ahí se convierte mas en un sueño. Ahí piensas y ves a tus ídolos y piensas «ojalá algún día pueda llegar a algo así», ha continuado diciendo. «El sacrificio o las rutinas a mi me han surgido de manera normal. Al final el tenis te exige tanto. Luego obvio hay tiempo para todo en la vida pero es difícil conectar y poner tu mente en otra cosa que no sea el tenis y salir de esa rutina. pero como lo he hecho siempre desde pequeño me sale de manera natural», ha confesado.

El tenista ha desvelado que se marchó de su casa con solo 14 años y viajó a Barcelona: «Por un lado me daba miedo irme de casa tan joven, pero por otro lado veía a otros jugadores. Me tranquilizaba y me daba esperanza. Era la oportunidad de mi vida. Pero con 14 años no tenia la madurez de esas cosas. Mi madre lo pasó muy mal porque al final estábamos a 600 kilómetros. Una vez que estaba allí yo era feliz», ha confesado en una entrevista concedida a través de su direct en Instagram.