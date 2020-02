View this post on Instagram

Seguimos con la rutina diaria de entreno, hoy con @caroline_correia que me ha guiado en todos mis embarazos y recuperaciones post parto. En el segundo trimestre de gestación, el objetivo es : 1. Mejorar el control postural para la prevención de diástasis abdominal y problemas de suelo pélvico, 2. Aumentar la fuerza en glúteos , isquiotibiales y zona dorsal de la espalda para prevenir dolores y favorecer la estabilidad corporal. 3. Tonificar el core y equilibrio de tono del suelo pélvico. Podéis encontrar más pautas, consejos y ejercicios en nuestro libro “Embarazada, ¿y ahora qué?”. ¡Ya vamos por la tercera edición! 😃 Espero que os acompañe en esta bonita aventura que es la vida. 🤰🏻😘 Por cierto, para las que me preguntáis por el tronco de madera para equilibrio, es súper útil y lo podéis encontrar en la web de fisiofitmujer.com .