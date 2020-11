El DJ ha denunciado que su tío habría contribuido a urdir un plan para frenar la audiencia del especial de Telecinco.

La familia Pantoja está en boca de todos. Las revelaciones que hizo Kiko Rivera sobre su madre, Isabel Pantoja, en el especial ‘Cantora, la herencia envenenada’ han marcado un antes y un después en la historia de la familia. Uno de los afectados y que también fue uno de los protagonistas del programa, Agustín Pantoja, parece haber contribuido en urdir un plan contra el programa de Telecinco.

Ha sido el propio Kiko Rivera quien denunciaba a través de sus historias de Instagram un mensaje que habría difundido su tío vía redes. «Parece ser que a esto se dedicó mi tío Agustín durante todo el día de ayer», señalaba el DJ. Mostraba una publicación en la que se podía leer «Apagón» donde se abogaba por no ver ni comentar un programa «que atenta contra la intimidad» de Isabel Pantoja.

«No contribuyas al ataque gratuito. Sintoniza la programación de otras cadena». Un mensaje que se acompañaba del siguiente hashtag: «Estamos contigo Isabel Pantoja». Su sobrino Kiko ha mostrado su evidente malestar del que ha hecho partícipe a sus seguidores: «Me parece a mí que no te ha valido para mucho querido… Vive y deja vivir. Los papeles no engañan». Zanjaba con las siguientes palabras: «A mí no me manejas».

Tal y como decía Kiko, las intenciones de Agustín no sirvieron para tumbar el programa. Todo lo contrario. Arrasó en audiencias. Anotó un 31,7% de share y reunió a 3.719.000 espectadores. Se convirtió en lo más visto del día y provocó que ‘La Voz’ anotara el mínimo de la temporada (14% de share y dos millones de espectadores).

Kiko arremete contra su tío

El DJ se mostró totalmente tajante sobre su madre, revelando capítulos clave de la familia, pero también se posicionó duramente contra su tío quien durante años fue la única figura paternal que tuvo en su vida. «Lo primero que tiene que hacer una persona es aceptarse como es. Mi tío siempre ha pecado de eso. Es un amargado y probablemente sea infeliz», dijo.

Además, le denominó como un «mantenido» que había provocado que su hermana no tuviese vida. Recordó que siempre había echaba por tierra sus proyectos profesionales: «Me ha hecho sentir el peor en todo». Y subrayaba lo siguiente: «Cada uno se dedica a lo que buenamente puede. Yo me siento muy orgulloso de lo que he conseguido en mi carrera profesional».

El detonante de esta guerra familiar se produce el pasado 2 de agosto cuando Kiko Rivera descubre por casualidad en Cantora los trajes y las diversas pertenencias de su difunto padre, Paquirri. Esas que tantos titulares han dado durante las últimas tres décadas y que siempre quisieron recuperar sus otros dos hijos, Francisco y Cayetano Rivera. Una realidad, que según dijo el DJ, siempre se le ocultó.