Continúa la preocupación por el delicado estado de salud de Carmen Sevilla. Se confirma ahora que la causa de su hospitalización se debe a una neumonía, han confirmado fuentes del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, de Madrid. La artista, ingresada desde el pasado domingo, se encuentra en cuidados paliativos, lo que deja entrever la gravedad de su situación.

Hermetismo en torno al estado de Carmen Sevilla

La noticia la avanzaba en exclusiva el programa 'Así es la vida', el remplazo de 'Sálvame' en las tardes de Telecinco, presentado por Sandra Barneda. Carmen, de 92 años, fue trasladada después de que los responsables de la residencia geriátrica donde vive consideraran oportuno acudir al hospital el domingo y no ha salido desde entonces. Su hijo Augusto Algueró, que no se separa de su lado, no se ha pronunciado sobre el estado de salud de su madre.