Eva González denuncia insultos en redes: su tajante respuesta

Aunque es un rostro muy querido de nuestro país, Eva González no escapa a las reacciones intolerables de las redes sociales. La presentadora de 'La Voz' ha denunciado estar recibiendo insultos. Todo a consecuencia de haber publicado un storie en su perfil de Instagram donde anunciaba que la Pasarela Flamenca de Doñana que se celebra en Almonte, Huelva, llevará el nombre de su gran amigo, el diseñador Cristo Báñez. El modisto falleció en mayo del año pasado, a los 41 años.

Eva González quiso celebrar esta iniciativa que viene de la mano del PSOE. Las críticas no se han hecho esperar y ella ha explicado tajante que le da igual el partido político al que responda la propuesta. "Solo quiero aclarar que me da exactamente igual el color que lleve esa iniciativa, solo me importa que se le reconozca a él, por encima de políticas que nada tienen que ver con este tema". También ha subrayado que lo que más le gusta es que se está reconociendo el trabajo de su amigo en el marco de otra señalada cita con la moda flamenca. "Estoy feliz porque sé que él desde allí arriba está bailando y cantando para celebrarlo. Estoy orgullosa de ti. Te echo de menos amigo", ha concluido junto al emoticono de un corazón roto.

La noticia de la muerte de Cristo Báñez dejó desolada a Eva González

La inesperada muerte del diseñador causó una enorme conmoción entre su círculo más íntimo entre el que se encontraba Eva González. La presentadora acudió el pasado mes de mayo al tanatorio de Almonte, Huelva, vestida de riguroso luto y no pudo evitar derrumbarse. La despedida del diseñador también reunió a otras amigas del modisto como María José Suárez, Rocío Martín Berrocal. Rostros conocidos que le habían acompañado durante su trayectoria sobre la pasarela y en el front row.

A Cristo Báñez y Eva González les unió su pasión por la moda flamenca. En distintas ocasiones habíamos visto a la presentadora acudir a los desfiles de su gran amigo, incluso desplazando a su localidad natal, Almonte, para estar junto a él. El modisto debutó en SIMOF, la pasarela a la que tantas veces se ha subido la ex Miss España, con tan solo 17 años. Unos meses antes de su fallecimiento confesó que se iba a tomar un tiempo y que había decidido tomar distintas de las redes sociales. "Inicié en una etapa en mi vida en la que habrá una breve pausa en algunas facetas, incluidas las redes sociales. No es un adiós, es un hasta pronto. Volveré con más ganas y fuerza que nunca", dijo entonces.