Estos son TODOS los colaboradores que acompañarán a Jorge Javier Vázquez en 'Cuentos chinos'

3 de 5

Gamberra, atrevida y desvergonzada. Estas tres palabras son indispensables para definir a Susi Caramelo, una de los ‘fichajes estrella’ de Jorge Javier en este nuevo programa. Desembarca en Mediaset tras una exitosa y viral trayectoria en la televisión de pago. Comenzó su ‘boom mediático’ en Movistar Plus+, en el programa ‘Las que faltaban’, y más tarde, en ‘Caramelo’ y ‘Rojo Caramelo’, sus primeros formatos en solitario. Este mismo año la hemos visto concursando en ‘Tu cara me suena’, en Antena 3, y colaborando en José Mota Live Show, en La 1. No hay reto que se le resista.