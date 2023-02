La elección de Sophie et Voilà para el vestido de la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva ha sorprendido a todos los que la conocen, incluida Esther Doña.

La boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva está siendo una de las citas del año. En pleno diseño del vestido, la elección por su parte de la firma vasca Sophie et Voilà está sorprendiendo a todos los que la conocen. Este es el caso de Esther Doña, quien fuera mujer del marqués Carlos Falcó, que se esperaba otra elección. Como colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' no ha dudado en dar su opinión sobre esta inesperada elección: "Sorprende. Ella seguro va ir guapísima. Estará radiante". No pasa desapercibida la seguridad que la hija de Isabel Preysler muestra en sus decisiones y seguro que el diseño de este vestido será uno de esos casos.

En ese día tan señalado todo tiene que estar bajo control y el vestido es uno de los puntos más destacados. Para Esther Doña seguro que Tamara Falcó "se implicará en el diseño". Y es que, al final "es el día más especial para ella y lleva mucho tiempo soñando con ello". Estas diseñadoras no son desconocidas para nadie en la alta costura, en donde su nombre está de actualidad, y tampoco para ella: "Me encanta la firma pero me ha sorprendido". Esta sorpresa podría encontrarse en lo tradicional que la Marquesa de Griñon suele lucir y en las líneas rectas y modernas que esta firma suele lucir, tal como han señalado sus compañeros. Será, seguro, una opción muy consensuada pues su propia madre y su hermana Ana Boyer ya han lucido alguno de sus diseños.

Habrá que esperar hasta el 8 de julio, y no el 17 de junio como se plantearon al principio, para conocer el secreto mejor guardado de la boda. Este cambio no implica otra cosa nada más que unos ajustes familiares, para que todos los que quieren puedan estar presentes junto a ellos. Un "aplazamiento" que le da más margen para confeccionar su vestido de boda soñado, para el que seguro ya tiene muchas ideas. Tan bien se lo han tomado que ahora solo piensan en que tiene una oportunidad de "disfrutar de un poco más de tiempo para poder organizarlo un poquito mejor y cuidar de cada detalle como nos gusta".

Las primeras reuniones con Sophie et Voilà: "No sé si va a ser un vestido, dos o 23"

Tamara Falcó de lucir su esperado vestido frente a Íñigo Onieva en la Finca El Rincón. Las primeras reuniones con la firma Sophie et Voilà y sus diseñadoras ya han comenzado. Sorprendidas por la determinación de la colaboradora de 'El Hormiguero', aún están en una fase muy primaria, "hemos tenido alguna reunión dibujando y teniendo tormentas de ideas". Como es habitual en las bodas de este tipo, que existan dos vestidos puede ser una opción muy viable. De momento, solo hay un vestido principal y en eso están. "No sé si va a ser un vestido, dos o 23" confesaba Sofia Arribas, directora creativa de la marca. Seis meses separan ade lucir su esperado vestido frente aen la. Las primeras reuniones con la firmay sus diseñadoras ya han comenzado. Sorprendidas por la determinación de la colaboradora de, aún están en una fase muy primaria, "hemos tenido alguna reunión dibujando y teniendo tormentas de ideas". Como es habitual en las bodas de este tipo,. De momento, solo hay un vestido principal y en eso están.confesabadirectora creativa de la marca.

El único y primer requisito que todos tenían que cumplir era que el vestido y ella fueran uno, que fuera "ella". A su lado, siguiendo todo este proceso muy cerca está otro diseñador, su gran amigo Juan Avellaneda. En esta ocasión ha preferido no cargarle con la responsabilidad del diseño pero le considera esencial en todo el proceso. Por ello "contaré con su opinión para el modelo". ¿Clásico o moderno?, ¿largo o con cola? ¿mangas, tirantes o con escote? Son muchos los aspectos que tienen que definir para que todo sea perfecto.