Lara Dibildos ha vivido una de las semanas más complicadas de su vida después de tener que decir adiós a su madre, Laura Valenzuela, el pasado 17 de marzo. Este duro golpe la ha convertido en protagonista del nuevo número de SEMANA. La gran dama de la televisión fue enterrada en el cementerio de la Almudena, donde ya reposa junto a su marido. Su hija ha estado arropada por familiares y amigos, y también por Álvaro Muñoz Escassi, que ha demostrado ser su apoyo más fundamental.

En el interior del nuevo número podrás ver las imágenes de Lara, rota de dolor, durante el último adiós a su madre. Estuvo rodeada de todos sus familiares y amigos, que no la han dejado sola ni un instante. Han sido unos días de mucha tensión y está destrozada: "Ella era única. Han sido años difíciles, pero ahora ya están juntos", declaraba Lara para referirse a su padre y a su madre.

Lara Dibildos ha recibido el apoyo de Álvaro Muñoz Escassi

Además de poder ver en el interior de la revista un repaso de la vida de Laura Valenzuela, publicamos en EXCLUSIVA una entrevista con Fran Murcia Dibildos, el nieto mayor de Laura. El primogénito de Lara Dibildos recuerda a su abuela con cariño. "Para mí era una superheroína, me despedí de mi abuela hace un mes", declara rotundo en SEMANA. Fue uno de los grandes ausentes en el entierro de su abuela. Ya estaba en Estados Unidos, al igual que su hermano, Álvaro, que tiene 16 años. SEMANA ha podido hablar con él en exclusiva, donde se muestra triste, pero sereno.

Marisa Jara desvela cómo se encuentra tras ser operada de un tumor maligno

La modelo cuenta a SEMANA en exclusiva su último gran susto de salud: un tumor maligno por el que le han extirpado un ovario: "Lo importante es que me he salvado otra vez", desvela a SEMANA. Además, cuenta cómo se dio cuenta de este problema de salud: "Al perder a mi bebé hace tres meses, empecé a tener unos dolores en el abdomen y entonces fue cuando me detectaron un tumor maligno. Me ingresaron de urgencia y me han quitado el ovario derecho y unos quistes". Lee al completo la entrevista de Marisa Jara en SEMANA desde este miércoles. ¡Corre a por tu ejemplar a tu quiosco o supermercado más cercano o descargando la versión online AQUÍ!