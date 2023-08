En la revista SEMANA, la verdadera novia de Albert Rivera

En las últimas semanas, han sonado cada vez con más fuerza los rumores que apuntaban a que el corazón de Albert Rivera estaba de nuevo ocupado. Se apuntaba a una mujer, la actriz Aysha Daraaui, a pesar de que su círculo más íntimos de amigos aseguraban que entre ellos no había nada y que solo eran amigos. Y ahora, la revista SEMANA está en condiciones de afirmar que efectivamente que entre Albert y Daraaui no hay nada y que el corazón y los besos del que fuera líder de Ciudadanos los tiene otra mujer. Rivera ha tenido oportunidad de disfrutar de un verano de soltero en toda regla, con escapadas a lugares paradisíacos como Ibiza. Unos viajes en los que no ha estado solo y en los que ha contado con la compañía de amigos y de una misteriosa mujer con la que la revista SEMANA le ha fotografiado muy acaramelado y que el entorno del expolítico apunta como su verdadera novia.

En las imágenes que puedes ver a partir de este miércoles en SEMANA no dejan lugar a dudas. Besos, caricias, más besos, más caricias... El expolítico aparece disfrutando al máximo de la compañía de una diseñadora e influencer con la que ha disipado los comentarios de que quizá podría haber iniciado una historia de amor con Aysha Daraaui. Algo que no le gustaba especialmente, ya que, cuando se encontraba con los medios de comunicación, pedía respeto a su intimidad e incluso consideraba que le estaban molestando. Ya lo advertía su amiga Fiona Ferrer: "No os hagáis líos, porque eso puede arruinar un verdadero amor". Igual que Aldo Coma: "Entre Aysha y Albert no hay nada". Efectivamente, los besos de Rivera se los llevaba otra chica, la que ahora ha descubierto y fotografiado SEMANA. Pero las imágenes buenas están dentro de la revista. También hay besos en las orejas, pero esta ve de él a ella. No os las podéis perder.

Ahora que la revista SEMANA ha descubierto quién es verdaderamente la mujer que ha devuelto la ilusión a Albert Rivera y que nada tiene que ver con la actriz, tal vez sirva para que Albert se relaje ante los medios, una vez que no se le vincula con la persona incorrecta, lo que podía ocasionarle algún problema con su verdadera pareja.

Y en SEMANA también podréis ver qué hacía Malú, madre de su hija, Malú, mientras fotografiábamos a Albert Rivera de manera apasionada con su nueva relación. Este miércoles pueden encontrar en su revista unas fotografías de la cantante en la playa con su hija disfrutando de la arena, el sol y las olas. SEMANA le muestra unas imágenes de una feliz Malú pasando tiempo de ocio y diversión con su pequeña. Se la ve disfrutando de su hija como una niña más.

La sustituta de Malú en el corazón de Albert Rivera

Era durante el pasado mes de junio cuando se daba a conocer la ruptura entre la cantante y el que fuera líder político. Tras cuatro años de relación sentimental y una hija en común, Albert y Malú ponían punto final a su historia de amor. Algo que no resultaba extraño dentro del panorama nacional, ya que incluso a comienzos del año se llegó a creer que la expareja había roto definitivamente.

Ahora ha podido saberse no solo que ambos ya hacen vidas por separado, sino que también Rivera ha querido aprovechar las vacaciones de verano para disfrutar de unos días idílicos entre Ibiza y Formentera. Una escapada en la que no ha ocultado que la llama del amor está más viva que nunca con Carla, su nuevo amor, con quien ha paseado por los rincones de las islas Pitiusas relajado y sin ocultarse ante las cámaras.

De este amor se ha hecho eco la revista SEMANA, en la que te damos todos los detalles de la persona que ha ocupado el corazón del ex de la intérprete de ‘Blanco y negro’. Además, en el reportaje aparecen una serie de instantáneas en las que ambos derrochan amor y complicidad por doquier. No te pierdas el último número.

1 de 6 Todo lo que no sabías sobre la ilusión de Albert Rivera Te detallamos quién es la persona que ha ocupado el escurridizo corazón del expolítico de Ciudadanos. 2 de 6 Gabriela Guillén luce embarazo Pese a haber permanecido en un segundo plano, la ex de Bertín Osborne ha reaparecido con sus incipientes curvas premamá. SEMANA la ha podido fotografiar en la playa, luciendo embarazo. A Gabriela ya se le ve tripita. 3 de 6 La situación de Daniel Sancho empeora Te ofrecemos todas las pistas que hacen que el chef español se encuentre aún más contra las cuerdas si cabe en Tailandia. 4 de 6 La tarde más rosa de la Familia Real española Los Reyes, doña Sofía, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía disfrutaron al máximo de una tarde de cine en Mallorca con ‘Barbie’. 5 de 6 Belén Esteban responde a los rumores de crisis matrimonial La también conocida como “princesa del pueblo” ha exprimido al máximo cada minuto de sus vacaciones en República Dominicana. 6 de 6 La Gala Starlite, la gran fiesta solidaria del verano Nos colamos en uno de los eventos estivales más destacados del panorama nacional.