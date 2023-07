En SEMANA, Ana Obregón viaja a Mallorca con Ana Sandra en avión privado

Ana Obregón tiene costumbres a las que no piensa renunciar. Una de ellas es pasar el verano en Mallorca, isla en la que tiene recuerdos imborrables y donde además ella y sus hermanos poseen una casa familiar. La actriz acaba de hacer las maletas y ha viajado hasta allí, tal y como ha podido saber SEMANA. Desde este miércoles podrás ver en tu quiosco fotografías exclusivas de Ana Obregón junto a Ana Sandra, quienes han aterrizado en avión privado, un lujo al que no todo el mundo tiene acceso. Pletórica por volver a un lugar que le hace tremendamente feliz, en el interior de nuestra revista te enseñamos cómo ha sido su llegada y ya te adelantamos que ha sido de todo menos común. Detalles que no habían visto la luz y que dejan ver la sonrisa que acompaña a Ana desde que naciera el bebé el pasado mes de marzo.

Ana Obregón es muy querida y esto ha vuelto a quedar patente. La empresaria quiere disfrutar al máximo de la pequeña, que se dé sus primeros chapuzones y mostrarle lo bien que se siente uno cuando llega a su residencia, El Manantial. Aunque los últimos veranos han sido complicados debido al fallecimiento de sus padres y al de su hijo, Ana ahora trata de hacer tripas corazón y vivir al máximo cada día. Por ello, tras volver de Miami tenía claro cuál sería su siguiente destino, su refugio. Una impresionante casa situada en Costa del Pins, la cual tiene unas vistas impresionantes y que pertenece a la familia desde la década de los 60.

A Ana Obregón esta isla le ha ayudado a sanar y estaba deseando poder volar con Ana Sandra, un deseo que se ha hecho realidad ahora. La empresaria ya está instalada en España y, aunque no se deja ver demasiado, intenta vivir esta nueva etapa con normalidad. Una nueva vida que ha querido acompañar de viejas tradiciones como es su verano en Mallorca. En las imágenes que te ofrecemos en nuestro medio se puede ver a la actriz con un aura que hacía mucho tiempo que no tenía, algo que transmite mientras sostiene en brazos a Ana Sandra, su motor de vida desde hace varios meses. Tanto Ana Obregón como la pequeña eran muy esperadas en Mallorca, siendo muchos los que estaban deseando conocer a este nuevo miembro de la familia.

