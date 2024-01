Elena Tablada en el hospital antes de su estreno televisivo

Elena Tablada ha tenido un percance de salud que la ha obligado a visitar el hospital, tan sólo cinco días antes de su estreno televisivo. La diseñadora hará su debut en programa de Telecinco, 'Bailado con las estrellas', el próximo sábado 13 de enero.

El próximo sábado 13 de enero se estrena en Telecinco su nueva apuesta para el prime time, 'Bailando con las estrellas'. Jesús Vázquez y Valeria Mazza serán los maestros de ceremonias del concurso de baile que cuenta con un casting de lujo: Miguel Torres, Mala Rodríguez, Elena Tablada, Ágatha Ruiz de la Padra, Adrián Lastra, Sheila Casas, Athenea Pérez, María Isabel, Josie y José Manuel Pinto.

Sin embargo, tan sólo cinco días antes de su debut televisivo, Elena Tablada ha sufrido un percance que le ha obligado a ir al hospital, cómo ella misma ha confirmado en su última publicación en sus stories de Instagram. La ex de David Bisbal ha despertado las alarmas entre sus fans desde una clínica médica, donde ha anunciado que le han tenido que infiltrar ozono y células madre debido a una lesión.

"Mi esguince se desarrolló en tendinitis del talón de Aquiles y el sóleo. Ya me lo hice hace años en el ligamento anterior cruzado de la rodilla y me dio buenos resultados", explica la diseñadora antes de tranquilizar a sus fans, confirmando que este percance de salud no le impedirá llegar a tiempo y recuperada a su estreno en 'Bailando con las estrellas' el próximo sábado: "Espero poder dar lo mejor de mí y que todas las estrellas que vi hoy me recompensen".

Hace tan sólo unos días, Elena Tablada, que está pasando por difícil proceso de divorcio con su ex, Javier Ungría, confesaba estar muy ilusionada con su nuevo proyecto profesional en televisión: su fichaje sorpresa en el nuevo concurso de Telecinco, donde podrá demostrar sus habilidades sobre la pista de baile. "Me encanta bailar. Soy cubana, por lo que lo llevo en la sangre", afirma en su vídeo de presentación, donde también hablaba de su proceso de divorcio del padre de su hija Camila. "Esto es un reto que me va a ayudar en lo personal y emocional. Tengo muchas ganas y estoy expectante", añadía.

Su difícil proceso de divorcio con Javier Ungría

Elena Tablada está viviendo un duro proceso de divorcio que la ha llevado a enfrentarse en los tribunales con su ex, Javier Ungría, padre de su hija Camila. Ella misma ha confesado en varias ocasiones lo difícil que estaba siendo llegar a un pacto en el que los dos se sientan bien, especialmente en lo referente a la custodia de la hija que tienen en común. "Yo creo que por desgracia, si dos personas no se ponen de acuerdo, tendrá que decidir una tercera persona, si no hay una coherencia. No parece que vayamos a llegar a un acuerdo", afirmaba recientemente.

"Afronto el juicio con la mayor calma posible, tanto por mí como por mis hijas. Aunque la espera se ha alargado más de lo esperado... Debió haber concluido en junio, pero estoy positiva. Como siempre digo, aceptaré y enfrentaré lo que Dios tenga planeado para mí con la mejor actitud", añadía la diseñadora.