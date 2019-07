Chabelita Pantoja lo ha vuelto a hacer. La peruana sigue firme en su idea de desvincularse por completo de su familia y evitar ser relacionada con su apellido. La ruptura total con su hermano, Kiko Rivera, fue el detonante, pero esta vez ha sido otra integrante del clan la afectada. Este pasado lunes 15 de julio, Anabel Pantoja cumplía 33 años y entre todas las felicitaciones -que no fueron pocas- que recibió no estaba la de su prima.

Kiko Rivera, Raquel Bollo, Luis Rollán, Alba Díaz o Víctor Sandoval son solo algunos de los famosos que dejaron su mensaje en el Instagram de Anabel. Pero ni rastro de Chabelita. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la peruana prefiriera felicitarle por mensaje privado.

Es un desplante que no deja de sorprender ya que -a priori- entre ellas no había conflicto de ningún tipo. De hecho, Anabel Pantoja se ha hecho cargo alguna que otra vez de Albertito, el hijo de Isa Pantoja. ¿Le habrán molestado las declaraciones de su prima el pasado sábado en el Deluxe, en las que aseguraba que «Mis primos deberían haber evitado el conflicto para que mi tía no se tragase eso el jueves. No me cabe duda de que se quieren y que van a llegar a un entendimiento». Solo Chabelita lo sabe.

Aunque seguramente dolida por la no felicitación de su prima, Anabel celebró su 33 cumpleaños más especial, prometida con Omar y a la espera de casarse con el hombre que le ha robado el corazón.

Ver esta publicación en Instagram Solo puedo decir GRACIAS 😊 🙏🏼 🖤 Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) el 15 Jul, 2019 a las 3:40 PDT

Primero sopló las velas con su tía, Isabel Pantoja, que le cantó el cumpleaños feliz. Después tocó el turno de celebrarlo con sus compañeros y amigos de ‘Sálvame’ en el Asador Casa Juan, uno de los restaurantes preferidos de los famosos para reunirse y disfrutar de la gastronomía española.

