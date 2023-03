El planazo de Anabel Pantoja para olvidar a Yulen Pereira

Después de una semana especialmente complicada y marcada por su ruptura con Yulen Pereira, Anabel Pantoja ha hecho las maletas. La 'infuencer' ha regresado a Canarias por un destacado motivo que lleva meses esperando. La sobrina de Isabel Pantoja acudirá esta noche de sábado, 11 de marzo, al concierto de Quevedo en Las Palmas de Gran Canaria.

El artista canario ha colgado el 'no hay entradas' en el Gran Canaria Arena y se reencontrará con su público en el marco de la gira DQE Tour. Anabel Pantoja llevaba meses esperando este momento. Así que lo disfrutará al máximo ajena a todos los comentarios que se están vertiendo sobre el fin de su historia de amor con el esgrimista. La sevillana ha querido hacer partícipes a sus seguidores en redes de la memorable noche que tiene por delante: "Hoy se rompe la isla", indicaba emocionada.

El significativo mensaje de Anabel Pantoja

La sevillana comienza una nueva etapa de su vida y lo está haciendo con mucha entereza, refugiándose en sus compromisos profesionales. Anabel Pantoja ha aprovechado para pronunciarse a través de un significativo mensaje que enviaba a un colaborador de 'Fiesta' sobre el momento que atraviesa. "He decidido no participar en nada. Yo ya no estoy en eso. Hace días que vivo el presente y no voy a guiarme por lo que digan y comenten. Repito que Yulen y yo nos queremos, nos respetamos y será así siempre. Ahora seguimos, pero por caminos diferentes. No creo que sea tan difícil de entender y haya que buscar burlas, terceras personas o planes planificados. La vida es así y hay que asumirla como viene. Ahora solo quiero mantenerme al margen".

Además, Anabel Pantoja explicaba que tiene por delante una noche especial que desea exprimir al máximo al ritmo de los temas del cantante de reguerón y trap, Quevedo. "Quiero bailar, reír y disfrutar de la música porque la vida solo es una". La noticia de su ruptura saltó a la luz pública hace tan solo una semana. Desde entonces la 'influencer' ha estado en el ojo del huracán. La pareja comenzó su historia de amor hace ocho meses en 'Supervivientes'. Los Cayos Cochinos de Honduras fueron testigo de sus primeros flirteos. Una vez en España ambos tomaron la decisión de mudarse a un piso ubicado en el madrileño barrio de Delicias. Ahora emprenden caminos separados.