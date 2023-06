El plan de Tamara Falcó e Isabel Preysler para perder peso antes de la boda: “Hacen dietas diferentes”

Tamara Falcó e Isabel Preysler se encuentran ya en la Clínica Buchinger en Marbella siguiendo una “dieta” especial de cara al enlace del 8 de julio. La Marquesa de Griñón quiere perder peso antes de su boda con Íñigo Onieva. Por ello ha optado por un ingreso en este centro especializado en “ayuno terapéutico, medicina integrativa e inspiración”. Como los objetivos no son los mismos, las dietas que madre e hija están siguiendo no son iguales. Para cumplir el objetivo de la futura novia, por buscar una pérdida de peso más rápida, se ha optado por un tratamiento de ayuno. Es, de hecho, una de las especialidades del lugar. Para la madre de esta, sin embargo, es un proceso más detox lo que se ha escogido. Este tiene como misión la eliminación de toxinas del cuerpo.

Ambos planes en esta clínica marbellí, adaptados a cada necesidad, se componen además de la dieta específica, de sesiones de coaching, ejercicios físicos y de relajación. Cuentan en este pack también con actividades para fomentar la relajación y la espiritualidad, tanto grupales como individuales, y tratamientos de belleza. ‘Sálvame’ conoce los detalles de esta estancia que, en total, durará 12 días y con un coste para cada uno cercano a los 8.000 euros. “Se levantan muy temprano y lo primero que hacen es pesarse. Tienen que llevar un ritmo muy tranquilo” asegura Kike Calleja.

Tanto Tamara Falcó como Isabel Preysler se encuentran alojadas en dos suites situadas en la planta superior del complejo. Estas habitaciones donde se hospedan, que cuentan con vistas al mar, son de las más privilegiadas. Cuestan por noche unos 500 euros, tal como desvelan en el programa de Telecinco. Es esencial en estos tratamientos encontrar paz, por lo que actividades como dormir la siesta es más que recomendable. A diferencia de su madre, la novia no se esconde y sale de la habitación, “se deja ver, va a la piscina y a las zonas comunes”. Están aprovechando, además, esta estancia para compartir tiempo juntas antes del día tan señalado.

El enfado de Tamara Falcó al tratar el tema de perder peso en público: "¡Piérdalos usted!"

La posibilidad de perder peso y el ingreso para ello en una clínica es algo que a la propia Tamara Falcó no le ha gustado. Durante días la posibilidad de que la talla del vestido fuera un punto de conflicto la llevaron a explotar en Antena 3. Ante lo que considero todo un debate público, fue muy tajante cuando le preguntaron sobre el deseo de perder peso. "Están todo el día diciéndome que voy a perder kilos para la boda. ¡Piérdalos usted! Estoy en mi normopeso, puedo estar más delgada o menos pero, si el traje me lo están haciendo a medida, por qué tengo que perder kilos", decía muy segura.

De hecho señaló que a Íñigo Onieva, su prometido, nadie le había preguntado si él perdería peso para entrar en su traje. Tamara Falcó ya tiene todo preparado de cara a su boda. Tal como informamos en exclusiva en SEMANA comenzará ya el 7 de julio con una reunión preboda en el Hotel Ritz, una fiesta que dará el pistoletazo de salida al fin de semana de ensueño para la pareja. Ya el día 8 comenzará la ceremonia a las 19:00 horas de la tarde ante una réplica de la Virgen del Pilar y otra de la Virgen de Lourdes.